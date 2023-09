Schwiegershäuser Dart-Teams starten erfolgreich

Die beiden Dart-Mannschaften des TSV Schwiegershausen konnten am vergangenen Wochenende einen gelungenen Auftakt in die BBDV-Saison 2023/24 feiern.

Bereits am Freitagabend gelang dem B-Team des TSV ein überraschend deutlicher 10:2 (32:16)-Auswärtssieg beim Bezirksklasse-Absteiger in Mingerode, womit beide Teams so nicht gerechnet haben. Die Neuzugänge Marc Haeger und Roland Beuershausen wussten dabei auf ganzer Linie zu überzeugen. Ulli Bergkemper und Alexander Waldmann vervollständigten das Team bei dem glatten Erfolg.

Die A-Mannschaft gab sich erwartungsgemäß keine Blöße und freut sich, angeführt vom gewohnt starken Teamkapitän Patrick Schwab, über die ersten beiden Punkte der Saison. Ebenfalls auswärts, beim DC Guinness in Adelebsen, ließen die Schwiegershäuser vom Start weg keine Zweifel aufkommen und siegten souverän mit 9:3 (30:14). Für den TSV spielten neben Kapitän Schwab noch Sven Bierwirth, Mirko Wills und Patrick Hanel.

