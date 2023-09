Perfekt ins Ziel gepustet: Blasrohrschützen räumen ab

Osterode Zum ersten Mal findet eine Landesmeisterschaft im Blasrohr pusten statt, ein Titel geht an eine Schützin aus dem KSV Osterode.

Einen großen Erfolg für die Blasrohrsportlerinnen und -sportler der Vereine des Kreisschützenverbandes Osterode brachte die kürzlich ausgetragene Landesmeisterschaft mit sich. Vanessa Hower vom KKSSV Hattorf wurde in ihrer Klasse Juniorinnen II mit 488 Ring und somit sechs Ringen Vorsprung auf die Zweitplatzierte Landesmeisterin im Blasrohrsport.

Zudem gab es eine zweite Medaille zu feiern. Felix Unrein vom SV Förste wurde in seiner Klasse Junioren I mit 456 Ring Gewinner der Bronzemedaille. Auch alle anderen Schützen des KSV Osterode belegten Plätze unter den besten zehn Platzierten. Alle heimischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich außerdem für das Bundesschießen qualifiziert.

Sportart wird erst vor kurzem im NSSV eingeführt

Nach der erst kürzlich erfolgten Einführung der Sportart „Blasrohr pusten“ im Niedersächsischen Sportschützenverband (NSSV) wurde noch im Juni im Kreisschützenverband Osterode eine Kreismeisterschaft ausgerichtet. Hier qualifizierten sich fünf Schützen und Schützinnen vom Schützenverein Förste und eine Schützin vom KKSSV Hattorf in den unterschiedlichen Altersklassen zur ersten Landesmeisterschaft im Blasrohr pusten in Hannover.

Am Wettkampftag trafen sich die Schützen früh morgens in Förste und fuhren dann gemeinsam nach Hannover. Kurz nach der Ankunft ging es zur Anmeldung und Weitermeldung zum Bundesentscheid im Oktober. Auch Oliver Riehn, der Präsident des Kreisschützenverbandes Osterode, schaute mit Ehefrau und Kreisjugendleiterin Petra Riehn zur Unterstützung der Schützen in der Landeshauptstadt vorbei.

60 Pfeile werden abgeschossen

Um 8.30 Uhr wurde es für die Sportler dann ernst. Es ging darum, 10 x 6 Pfeile in je 180 Sekunden auf sieben beziehungsweise fünf Meter entfernte Zielscheiben zu pusten. Bei mehr als 200 Startern und dem ersten Mal, dass eine Meisterschaft ausgetragen wurde, war es nicht immer ganz übersichtlich. Aber alle Harzer Schützen waren sich im Nachgang einig, dass es eine klasse Erfahrung war und man sich auch im nächsten Jahr wieder qualifizieren möchte, nicht nur vor dem Hintergrund der Titelverteidigung.

„Wir hoffen, noch mehr Interesse an der neuen Sportart zu wecken“, freut man sich beim KSV Osterode auf Neugierige, die sich gerne im Blasrohr pusten ausprobieren wollen. Bei Interesse kann sich jeder, ob Jung oder Alt, bei den Schützenvereinen vor Ort melden und zu deren Übungsterminen gehen.

