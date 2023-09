Tamara Lossie qualifiziert sich für die Landesrangliste

In Wolfsburg trafen sich die besten Tischtennisspieler des Bezirks Braunschweig, um an zwei Tagen die Bezirksrangliste auszuspielen. In den jeweiligen Alterskategorien musste jeder gegen jeden antreten. Der TTC Pe-La-Ka hatte im Vorfeld vier Startplätze über die Qualifikation erreicht.

In der Altersklasse Mädchen 19 errang Tamara Lossie am Samstag als eine der jüngsten Spielerinnen im Feld mit 2:5 Spielen den fünften Platz. Lasse Wachsmuth hatte in der Altersklasse Jungen 13 mit seiner Nervosität zu kämpfen. Er erreichte mit 3:4 Spielen am Ende ebenfalls den fünften Platz.

Nervenstärke bei Lossie

Am Sonntag wurde die Klasse der Mädchen bis 15 Jahre ausgetragen. Tamara Lossie, die das erste Mal in dieser Altersklasse startete, überzeugte in allen Bereichen und wurde nur in ihrer letzten Begegnung geschlagen. Mit 8:1 Spielen errang sie den zweiten Platz hinter Pia Rempe (Arminia Vechelde). Beeindruckend war dabei die Nervenstärke der TTC-Spielerin, die gleich drei Begegnungen im Entscheidungssatz für sich entschied. Dank des Vizetitels qualifizierte sich Lossie damit für die Landesrangliste Niedersachsen. Carlotta Witt startete ebenfalls bei den Mädchen 15, sie erreichte mit 2:7 Matches den achten Platz.

Auch zwei Spielerinnen des TTC Grün-Weiß Herzberg waren in Wolfsburg vertreten. Bei den Mädchen 19 belegte Alina Weber mit 2:5 Spielen knapp hinter Lossie den sechsten Platz. In der Altersklasse Mädchen 13 startete Michelle Podolski für die Welfenstädter, sie wurde mit 4:3 Siegen gute Vierte.

