Rotenberg-Reserve fordert SVG II im Kreispokal

Jubelt der SV Rotenberg II (in weiß) auch im Pokal? Zu Gast ist die SVG Göttingen II.

Im zweiten Anlauf soll es klappen: In der Qualirunde des Krombacher-Kreispokals trifft der SV Rotenberg II am Freitag ab 18.30 Uhr auf dem Sportplatz in Pöhlde auf die SVG Göttingen II. Der erste Versuch musste nach 20 Minuten abgebrochen werden - der Schiedsrichter hatte sich verletzt.

Erwartet werden darf ein Duell auf Augenhöhe. Die Hausherren haben einen erstklassigen Saisonstart erwischt und führen die Nord-Staffel der 1. Kreisklasse an. Die SVG-Reserve war in der vergangenen Saison Vizemeister der Süd-Staffel und verpasste erst in der Relegation den Kreisliga-Aufstieg.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

