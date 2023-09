Nachwuchs kickt beim Öffentliche Versicherung Südharzcup

Walkenried Vier Turniere finden auf dem Sportplatz in Walkenried statt, die Teams kommen aus den Landkreisen Göttingen und Nordhausen.

Zum ersten Mal wurde der Öffentliche Versicherung Südharzcup in Walkenried ausgespielt. Als Folgeveranstaltung der bisherigen Öffentliche Versicherung Harz Cup Turniere, konnten über das gesamte Wochenende Fußballjugendmannschaften aus dem Kreis Göttingen und Nordhausen in den Altersklassen G-, F-, E und D-Jugend ihr Können unter Beweis stellen.

Für das passende Rahmenprogramm sorgten die vielen von der Öffentliche Versicherung-Geschäftsstelle Melanie Saemann zur Verfügung gestellten Beschäftigungsmöglichkeiten. Im Soccercage konnten die Pausen zwischen den Spielen und nach den Turnieren genutzt werden, um sich auszupowern. Auf den Sonnenliegen genossen die Gäste die hohen Temperaturen, am Glücksrad gab es viele tolle Preise zu gewinnen.

Gastgeber holen sich in der E-Jugend den Turniersieg

Gestartet wurde das Turnierwochenende mit den Spielen der E-Jugend, hier konnte sich der Gastgeber JSG Südharz/Zorge souverän durchsetzen. Am Nachmittag folgte das Turnier der F-Jugendlichen, hier siegte nach spannenden Spielen die Mannschaft der JSG Harztor.

Der Sonntag begann mit dem Turnier der Jüngsten. Die Kicker der G-Jugend bewiesen, dass sie trotz ihres jungen Alters bereits viel fußballerisches Talent haben. Am Ende war die JSG Eintracht HöhBernSee der Titelgewinner. Am Nachmittag kämpften die ältesten Teilnehmer, die Fußballer der D-Jugend, um den begehrten Cup. In einem spannenden Turnierverlauf konnte sich die FSG 99 Salza aus Nordhausen vor der heimischen und punktgleichen JSG Südharz/Zorge durchsetzen.

Mit mehr als 300 Besuchern an den beiden Turniertagen ist der VfB Südharz als Veranstalter mit dem Wochenende sehr zufrieden und freut sich besonders, dass mit der Öffentlichen Versicherung Braunschweig ein verlässlicher Sponsor gefunden werden konnte.

