BG Göttingen startet Kartenvorverkauf für BBL-Auftakt

Göttingen Ab sofort sind Eintrittskarten für die ersten vier Heimspiele der Veilchen in der Basketball-Bundesliga im Vorverkauf erhältlich.

Basketball: Bundesliga, BG Göttingen - Würzburg Baskets, Hauptrunde, 6. Spieltag, Sparkassen-Arena. Göttinger Fans stehen mit ihren Schals auf der Tribüne. (zu dpa: «Göttingens Basketballer bestreiten zwei Heimspiele in der Lokhalle») +++ dpa-Bild

Die Saisonvorbereitung der BG Göttingen ist in vollem Gange, die Vorfreude und Spannung auf die Spielzeit 2023/24 steigt immer weiter. Nach dem Basketball Champions League-Qualifikationsturnier im türkischen Belek (27. September bis 1. Oktober) startet das Team von BG-Headcoach Olivier Foucart am Samstag, 7. Oktober, (18.30 Uhr, Sparkassen-Arena) mit einem Heimspiel gegen die Hakro Merlins Crailsheim in die BBL-Saison.

Weiter geht es im BBL Pokal-Achtelfinale entweder bei Aufsteiger Rasta Vechta oder bei Rostock Seawolves (14./15. Oktober) sowie in der Liga bei den Niners Chemnitz (22. Oktober). Auf einen Höhepunkt können sich die Veilchen-Fans Ende Oktober freuen: EuroLeague-Teilnehmer Alba Berlin ist am Sonntag, 29. Oktober, ab 17 Uhr in der Sparkassen-Arena zu Gast.

Der Kartenvorverkauf für die beiden Oktober-Heimspiele und sowie die weiteren BG-Heimspiele im November gegen Hamburg (11. November) und Vizemeister Bonn (19. November) läuft ab sofort. Tickets gibt es im Online-Ticketshop unter www.bggoettingen.de, in der BG-Geschäftsstelle im Sartorius Basketball Lab am Schützenplatz, an der Ticket-Hotline unter 01806/991170 und bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen. Auch Dauerkarten für die neue Bundesliga-Saison sind weiterhin erhältlich.

