Nachwuchs der HSG Oha richtet Handballcamp aus

Bad Lauterberg Am 1. und 2. September ist der bekannte Handballreferent Klaus Feldmann zu Gast bei der HSG, das Camp findet in Bad Lauterberg statt.

Auf die Nachwuchshandballer der HSG Oha wartet ein anstrengendes, aber sicherlich auch sehr lehrreiches Wochenende. Am Freitag, 1. September, sowie Samstag, 2. September, ist der bekannte Handballreferent Klaus Feldmann zu Gast bei der HSG. Das Camp findet in der KGS-Halle in Bad Lauterberg sowie den KGS-Beachplätzen statt.

Feldmann wird ab Freitagnachmittag von 16 Uhr bis zum Samstagabend mit allen Kinder- und Jugendmannschaften Trainingseinheiten absolvieren. Parallel zu den Halleneinheiten wird für alle Kinder- und Jugendmannschaften Beachhandball auf der Beachanlage der KGS gespielt. Zusätzlich ist die Veranstaltung eine offizielle Fortbildungsveranstaltung zur Verlängerung der Trainer C-Lizenz.

Die HSG wird im Rahmen des Camps einen Verkauf von Kaffee, Brötchen und Kuchen anbieten, am Samstag wird in den Mittagsstunden zudem der Grill glühen. „Alle Eltern, Großeltern und handballinteressierte Besucher sind herzlich willkommen“, freut sich HSG-Jugendkoordinator Frank Mai auf Zuschauer. Aufgelockert wird das Camp am Samstagnachmittag ab 16.15 Uhr von der Trampolinshow 50 Jahre KGS.

Am Sonntag steht die Halle der HSG ebenfalls zur Verfügung, hier sind von 9.30 Uhr bis etwa 14 Uhr Spiele der Nachwuchsmannschaften untereinander geplant.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

