Fußball-Tennis-Turnier in Wulften ist wieder ein voller Erfolg

Vor kurzem fand in Wulften das bekannte und beliebte Fußball-Tennis-Turnier statt, es war bereits die 15. Auflage der Veranstaltung. Der TC Wulften hatte dazu auf die heimischen Tennisplätze in der Waßmannstraße eingeladen. 21 Mannschaften waren dem Ruf des TCW gefolgt und maßen sich bei bestem Wetter und ausgelassener Stimmung in dem Turnier, bis spät in den Abend wurde unter Flutlicht um die Platzierungen gekämpft.

Den Sieg und den Siegerpokal sicherte sich in diesem Jahr das Team ,,SieWillJa“ mit Réne Hartwig als Mannschaftsführer. Auf dem zweiten Platz landete das Team vom Fußballverein SV Rot-Weiß Hörden. Den dritten Platz belegte eine Spaßtruppe aus Delliehausen, die mit Perücken auf dem Kopf spielte und während des ganzen Turniers viel Spaß und Freude verbreitete. Als beste Wulftener Mannschaft schaffte es die Dartsparte des TSV Eintracht Wulften auf den vierten Platz.

Der Tennisclub Wulften bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmern, Gästen und besonders den Helfern für einen wunderbaren Abend und ein gelungenes Fußballtennisturnier.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.