Göttingen Am Samstag, 2. September, werden mehr als 4.600 Aktive beim Great Barrier Run in Göttingen erwartet - eine neue Rekordteilnehmerzahl.

2022 nehmen knapp 4000 Sportler am Great Barrier Run in Göttingen teil, dieses Jahr sind noch mehr Aktive bei dem Hindernislauf dabei.

Hindernislauf Great Barrier Run: In einer Woche geht es in den Schlamm

In wenigen Tagen geht es endlich los: Am Samstag, 2. September, startet der Great Barrier Run powered by Cube Store Göttingen 2023. Es ist ein absolutes Rekordjahr, mehr als 4.600 Aktive werden sich ab 9 Uhr morgens in den Startgruppen auf die spektakulären Strecken rund um das Sportzentrum der Universität Göttingen an der Gutenbergstraße begeben.

„Wir freuen uns wahnsinnig über diese überwältigende Resonanz“, zeigt sich Mitorganisator Nicolas Karasch begeistert von der Anzahl der Aktiven. „Wir merken richtig, wie es brodelt und die Göttingerinnen und Göttinger heiß darauf sind, die Hindernisse zu bezwingen. Wir können versprechen, es wird wieder richtig anstrengend, eventuell ist es sogar der härteste Parcours, den wir je hatten. Wir sind gespannt auf das Feedback unserer Runner“, führt Karasch weiter aus.

So können sich die Teilnehmenden in der Sparkassen Family Trophy (3 km) auf zehn Hindernisse freuen, so viele wie noch nie auf dieser Strecke. Auf der 6 km-Strecke sind 21 Hindernisse aufgebaut. „Hier freut es uns, dass so viele kleine und große Teams an den Start gehen – denn der Great Barrier Run ist eine Teamsportveranstaltung, bei der es gilt, Hindernisse gemeinsam im Team zu überwinden, sich gegenseitig zu motivieren und zu helfen“, erklärt Karasch den Geist des Hindernislaufs.

31 Hindernisse auf der 12 km-Strecke

Auf der 12 km-Strecke sind sage und schreibe 31 Hindernisse zu bezwingen, die es in sich haben werden. Neben den Hindernissen und der reinen Laufstrecke sind hierbei auch noch knapp 300 Höhenmeter zu erklimmen. Viele der Hindernisse sind dabei so aufgebaut, dass diese bequem fußläufig für Zuschauende vom Startbereich am Sportzentrum der Uni Göttingen zu erreichen sind.

„Der Great Barrier Run ist ein Sportfest für die ganze Familie und ausdrücklich sind Zuschauende eingeladen, die Aktiven auf der Strecke anzufeuern. Vergangenes Jahr waren neben den gut 4.000 Aktiven mehr als 3.000 Zuschauende auf dem Gelände“, freut sich Karasch schon auf jede Menge Betrieb. Neben den spektakulären Hindernissen wird von 9 bis 18 Uhr ein wahres Hindernislaufsportfestival gefeiert. Auf Aktive und Zuschauende wartet ein Biergarten, eine Foodtruck-Meile, DJs sorgen für den richtigen Sound und durch den Tag führt das bewährte Moderatoren-Duo Jan Fragel und Nils Leunig.

Viel zum Entdecken und Ausprobieren

Und auch zum Mitmachen abseits der Strecke gibt es jede Menge zu entdecken und auszuprobieren: Am Stand der BKK Technoform kann man seine Kraft messen und in der Aldi-Kids-Area kann auf Hüpfburgen gehüpft und gesprungen werden. Am Stand der Transfusionsmedizin können sich Aktive wie Zuschauende vor Ort als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen und somit den Kampf gegen Leukämie aktiv unterstützen. Bei der BZGA können sich Interessierte zudem über das Thema Organspende informieren.

„Es wird ein Tag voller Highlights werden und wir haben einige Überraschungen für Aktive und Zuschauende vorbereitet, die wir, nach guter alter Tradition, an dieser Stelle noch nicht verraten. Wir können nur sagen: Seid gespannt“, blickt Karasch mit viel Vorfreude auf den Tag. Spätentschlossene können sich noch für die 6 km- und 12 km-Strecke anmelden und einen der Restplätze ergattern, wobei es bei einer Teamanmeldung je fünf Aktive einen Freistart gibt.

Tipps zur Anfahrt

Einen wichtigen Hinweis geben die Organisatoren zur Anfahrt: Es wird darum gebeten, ausschließlich auf dem Ostparkplatz der Universität Göttingen zu parken und nicht dem Navi zu folgen. Die Parkplätze direkt am Sportzentrum sind erfahrungsgemäß sehr früh belegt, sodass dort das Parken schwer möglich sein wird. Das Team des Great Barrier Runs empfiehlt auch aus Umweltschutzgründen die Anreise mit dem Rad, dem ÖPNV oder bei einer Gruppenanreise Fahrgemeinschaften zu bilden.

Weitere Informationen zu den einzelnen Strecken sowie die Online-Anmeldung unter www.great-barrier-run.de.

