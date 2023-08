NHC-Talent Sebastian Bialas wechselt zum Magdeburger SC

Mit Sebastian Bialas hat ein Handball-Nachwuchstalent des Northeimer HC den Sprung zum SC Magdeburg geschafft. Nach einem Probetraining zeigten sich die SCM-Verantwortlichen sehr zufrieden mit den Leistungen des Northeimers und boten ihm einen Wechsel an. Er soll in Magdeburg für die A-Jugend in der Bundesliga und die SCM-Youngsters in der 3. Liga antreten.

„Diesen Wechsel sehen wir mit lachenden Augen - aber verdrücken uns auch ein kleines Tränchen“, verrät Jugendkoordinator Mark-Oliver Wode. „Mit Basti verlässt uns ein Talent der ersten Stunde.“ In der Tat ist Bialas ein waschechtes Eigengewächs des Northeimer HC und eng verknüpft mit dem Aufschwung der Jugendarbeit der vergangenen Jahre. Er startete bei den Minis, durchlief alle Jahrgangsstufen und wurde bereits als D-Jugendlicher in der C-Jugend-Oberliga eingesetzt: Lohn war die Einladung zur HVN-Auswahlsichtung.

In den Folgejahren zeigte sich, dass Bialas das Zeug zum Spielmacher hat. Nachdem er in der vergangenen Saison als 18-Jähriger aus dem Nachwuchs zum Drittliga-Team aufgestiegen war, führte im Rückraum schnell kein Weg mehr an ihm vorbei. Der Rechtshänder lebt den Handballsport, er besticht neben seiner Disziplin und dem Siegeswillen auch mit einem unbändigen Trainingseifer. Für die jungen Spielerinnen und Spieler des NHC ist er ein Vorbild auf und abseits des Feldes, der auch gern sein Wissen weitergegeben hat, sei es als Schulsportassistent oder als Trainer von Kinder- und Jugendmannschaften.

