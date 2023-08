Herren 40 des TC GW Herzberg steigen in die Nordliga auf

Herzberg In ihrem letzten Saisonspiel machen die Herzberger mit einem 7:2 gegen Nahne souverän die Meisterschaft in der Oberliga perfekt.

Am vergangenen Sonntag konnte die Herren 40 des TC Grün-Weiß Herzberg mit einem souveränen Sieg gegen die Vertretung der TuS Nahne den Aufstieg in die Nordliga perfekt machen. Die Welfenstädter werden damit in der kommenden Sommersaison in der zweithöchsten deutschen Spielklasse aufschlagen.





Da David Plugge aus beruflichen Gründen und Dennis Eckstein wegen körperlicher Probleme ausfielen, musste die Mannschaft sogar ersatzgeschwächt antreten. Tim Landwehrs rückte somit in der Reihenfolge nach oben und musste an Position 2 antreten. Trotz eines großen Kampfs musste er sich aber schlussendlich mit 4:6 und 5:7 geschlagen geben.

Alle Zweifel werden ausgeräumt

Das Einzel an Position vier konnte Ulrich Günther ganz glatt mit 6:1 und 6:2 gewinnen, während Torsten Schmidt an Position sechs gegen seinen Gegner beim 2:6, 1:6 kaum eine Chance hatte. Schon dieser eine Siegpunkt aber räumte alle theoretischen Zweifel am Titelgewinn aus, die Herzberger waren in der Tabelle nicht mehr einzuholen.

In die letzten drei Einzel startete der Herzberger Spitzenspieler Alec Ungureanu und konnte in gewohnter Art und Weise sein Spiel gestalten und mit 6:1 und 6:3 gewinnen. An Position drei musste Thomas Raabe antreten, hatte aber auch dort keine Probleme, sein variables Spiel durchzusetzen. Er ließ seinem Gegner beim 6:0 und 6:1 keine Chance. Bemerkenswert ist, dass sowohl Ungureanu als auch Raabe in dieser Saison alle sechs Einzel für sich gestalten konnten und mit der makellosen Match-Bilanz von 6:0 die Punktspielsaison beenden konnten.

Minde kämpft sich zum Sieg

Zum Abschluss der Einzel trat Steve Minde an Position fünf auf den Platz. Den ersten Satz konnte der Herzberger glatt mit 6:1 gewinnen. Im zweiten Satz führte Minde bereits mit 5:2, als er aufgrund einer erneut aufgebrochenen Verletzung am Arm immer weiter in die Defensive geriet. Sein Gegner konnte das bis zum 5:5 gut ausnutzen, jedoch fand Minde dann die richtigen Mittel und konnte sich mit 7:5 auch den zweiten Satz sichern.

Somit führten die Herzberger bereits mit 4:2. Die drei Doppel gingen im Anschluss gesammelt an die Gastgeber, so dass letzten Endes ein 7:2-Erfolg gegen den TuS Nahne, die Meisterschaft und der Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse feststanden - ein riesiger Erfolg für die Welfenstädter.

