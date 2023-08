Darts Dartspieler des TSV Schwiegershausen starten in die Saison

Die BBDV-Saison 2023/24 wirft ihre Schatten voraus. Mit Ende der Sommerferien steigt auch die Trainingsbeteiligung bei den Dartspielern des TSV Schwiegershausen wieder an. Mittendrin, mit Roland Beuershausen und Marc Haeger, zwei Neuzugänge. Nach dem schmerzlichen Abschied von Cedric Barke konnte so die eng gestrickte Personalsituation etwas entspannt werden.

Zum Start in die Saison war das BBDV-Team mit Beuershausen, Sven Bierwirth, Patrick Schwab und Patrick Hanel in der ersten Runde des 4er-Team Bezirkspokals gefordert. Beim TSV Bodenstedt konnte mit einem souveränen 8:4 (27:15)-Auswärtssieg das Ticket für die nächste Runde gebucht werden. Trotz schweißtreibender Bedingungen gelang es den Schwiegershäusern meistens, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Begegnungen routiniert herunterzuspielen. Die nächste Runde wird am 26. August ausgelost.

Beuershausen mit erfolgreichem Einstand

Einen erfolgreichen Einstand feierte bei dem Pokalsieg der Neuzugang Beuershausen. Der Routinier spielt bereits seit Menschengedenken Darts und ist mit seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Bisher jahrelang beim DC Geyer in Gieboldehausen aktiv, hat er durch dortige Umstrukturierungen den Weg nach Schwiegershausen gefunden. Zudem leitet er die Hobby-Liga Mannschaft von Rot-Weiß Hörden.

Roland Beuershausen (l.) und Marc Haeger verstärken die BDDV-Mannschaft des TSV Schwiegershausen. Foto: TSV Schwiegershausen / Verein

Stichwort Steeldarts-Hobby-Liga: Haeger hat mit dem Pöhlder-Dart-Club in der abgelaufenen SHL-Saison die lokale Dartsbühne betreten und sofort Blut geleckt. In den eigenen Reihen schnell konkurrenzlos, sucht er nun zudem beim TSV weitere Herausforderungen durch regelmäßige Punktspiele und Turnierteilnahmen. Beide Spieler werden ab Anfang September vor allem mit dem TSV-B in der Kreisliga 2 auf Punktejagd gehen und haben im Training bereits mehrfach angedeutet, dass sie sich als echte Verstärkungen auszeichnen werden.

Hobby-Liga-Duell gegen Pöhlde

In der Steeldarts-Hobby-Liga (SHL) gab es gegen den hochfavorisierten SV Pöhlde eine erwartete, in der Höhe aber doch schmerzhafte 2:10 (13:34) Heimniederlage. Den Gästen, die mit TSV-Neuzugang Haeger den alle überragenden Spieler in ihren Reihen hatten, reichte eine durchschnittliche Leistung, um für klare Verhältnisse zu sorgen.

Auf Schwiegershäuser Seite bemerkenswert, dass der 12-jährige Debütant Niklas Gothe die einzigen Siege für den TSV verbuchen konnte. Alles in allem ein hochverdienter Sieg für den SVP und für den TSV kein echter Gradmesser. Im September geht es zum SV Eisdorf II, wo die Trauben eventuell nicht ganz so hoch hängen. Für den TSV spielten Marco Wode, Thorsten Matysiak, Ingo Kadawy und Niklas Gothe.

