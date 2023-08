Volkstriathlon in Göttingen erfreut sich großer Beliebtheit

Göttingen Am Sonntag findet der Göttinger Stadtwerke-Volkstriathlon statt, in der Staffel und auf der Schnupperdistanz gibt es noch Restplätze.

Am Sonntag, 27. August, wird der Göttinger Stadtwerke-Volkstriathlon ausgetragen. Normalerweise findet das Schwimmen im Freibad Brauweg statt, aufgrund der aktuellen Sanierung wird es in diesem Jahr in die Eiswiese verlegt. Daher sind Wasserwelt, Bewegungs- und Gruppenbad am Wettkampftag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr geschlossen. Die Saunawelt hingegen bleibt ganztägig geöffnet.

Der Triathlon selbst erfährt wieder regen Zuspruch: Während die Disziplin Volkstriathlon (300 m Schwimmen, 20 km Fahrradfahren, 5 km Laufen) mit 840 Startern bereits ausgebucht ist, gibt es vereinzelt Restplätze für die Staffel und die Schnupperdistanz. Die Anmeldungen hierfür sind am Samstag, 26. August, ab 16 Uhr bei der Startunterlagenausgabe im Jahnstadion möglich. Am Veranstaltungstag selbst wird es von 10 bis 16 Uhr wieder spannende Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche im Family-Fun-Park im Jahnstadion geben.

Autofahrer sollten im Rahmen des Triathlons auf Sperrungen im Bereich Sandweg, Rosdorfer Weg und Flüthedamm achten. Alle Infos unter www.triathlon-goettingen.de.

