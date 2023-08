Fußball-Kreisliga Das sind die Altkreis-Teams in der Fußball-Kreisliga

Der SC HarzTor (in rot) und der VfB Südharz lieferten sich in der vergangenen Saison lange einen Kampf um den Titel des besten Altkreis-Teams - mit dem besseren Ausgang für den VfB.

Osterode Fünf Mannschaften aus dem Altkreis Osterode gehen in diesem Jahr in der Kreisliga an den Start. Das sind die Kader und Chancen.