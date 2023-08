Darts und Hobbyturnier: SV Pöhlde lädt zu Sporttagen ein

Am kommenden Wochenende lädt der SV Pöhlde zu seinen traditionellen Sporttagen ein. Von Freitag bis Sonntag wird auf dem Sportplatz ein buntes Programm geboten. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich der Fußball, doch auch ein Dartturnier wird ausgetragen.

„Nach einer schmerzhaften pandemiebedingten Pause richten wir nun endlich wieder die Sporttage aus“, freut sich Friedhelm Mügge, der Vorsitzende des SVP. „Mit einem interessanten Programm rund um den Fußball möchten wir zum Schauen und auch zum Mitmachen einladen und auffordern.“ Neben Fußballspielen des SV Rotenberg wird auch vorgestellt, wie die Kleinsten unter den Sportlern beim SV Pöhlde aufgehoben sind und hier gezielt entwickeln können. „Zum Mitmachen für alle Vereine und Gruppierungen laden wir ein, sowohl bei einem Hobbyfußball-Turnier als auch bei einem Mannschaftsdarten teilzunehmen“, so Mügge.

Start mit einem Altherren-Kleinfeld-Turnier

Eröffnet werden die Sporttage am Freitag ab 18 Uhr mit einem Altherren-Kleinfeld-Turnier. Am Samstag folgt ab 9.30 Uhr ein Funinio-Turnier, ab 11 Uhr kann das DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen abgelegt werden. Um 13 Uhr beginnt das Hobby-Fußballturnier, ab 14 Uhr kann jeder das DFB-Fußball-Abzeichen ablegen. Den Abschluss des Tages bildet ab 17.30 Uhr das B-Jugendpunktspiel des SV Rotenberg gegen Sparta Göttingen.

Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit dem Mannschafts-Preis-Darten los. Ab 13 Uhr folgt das Heimspiel der SVR-Reserve in der 1. Kreisklasse Nord gegen den VfL Olympia Duderstadt. Den Schlusspunkt setzt ab 16 Uhr das Bezirksliga-Heimspiel der Rotenberger gegen TuSpo Petershütte. An allen Tagen wird natürlich in bewährter Art für das leibliche Wohl gesorgt.

