Diskussionsabend: Wettkampfbegeisterung um jeden Preis

Göttingen Der Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler diskutiert am 22. August in Göttingen mit hochrangigen Gästen und dem Publikum.

„Internationale Sportevents - Wettkampfbegeisterung um jeden Preis?!“ Zu diesem Thema wird am 22. August in Göttingen in hochrangiger Runde diskutiert. Im Rahmen der Serie „Fritz im Dialog“ lädt der Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler (CDU) in das ASC-Clubhaus in der Danziger Straße ein, Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Als Diskussionsgäste sind Torsten Burmester (Vorstandsvorsitzender des DOSB), Sylvia Schenk (Transparency Deutschland), Neele Eckhardt-Noack (Deutsche Meisterin im Dreisprung und Olympiateilnehmerin in Tokio 2020) und Flora Kliem (Para-Bogenschützin und mehrfache Deutsche Meisterin) mit von der Partie. Eröffnet wird der Abend durch einen Impulsvortrag von Burmester, anschließend folgt eine Talkrunde mit den Gästen auf dem Podium sowie die Diskussion mit dem Publikum.

Was macht Sportevents aus?

Sportevents wie Olympische Spiele, Welt- und Kontinentalmeisterschaften können Nationen nach innen vereinen und nach außen präsentieren. Oft sind sie Anstöße für gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen von Sportsystemen innerhalb eines Landes. Transparent und verhältnismäßig geplant, können diese Events den Breiten- und Spitzensport im Ausrichterland stärken und weiterentwickeln. Dafür braucht es aber vor allem einen gesamtgesellschaftlichen Konsens hinsichtlich der Bedingungen und der bereitgestellten Unterstützungsmaßnahmen für das Land und die nationalen Kandidaten.

Der Wettkampfbegeisterung der internationalen Athleten, der Ausrichter und involvierten Unternehmen bis hin zum Sportfan stehen dabei Gigantismus, mangelnde Nachhaltigkeit, ausufernde Korruption oder Menschenrechtsverletzungen gegenüber.

Was muss sich ändern, damit sportlicher Wettkampf und das Gemeinschaftsgefühl wieder im Vordergrund stehen? Ist kleiner, einfacher und transparenter tatsächlich der Schlüssel, um mit Sportevents wieder zu inspirieren, zu motivieren und zu begeistern? Oder geht es nur noch um das Milliardengeschäft von Konzernen, Organisationen und Staaten? Nach welchen Kriterien sollte die Vergabe von Events stattfinden und welche Auflagen sollten die Austragungsorte erfüllen? Genau diese Fragen sollen diskutiert werden.

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per E-Mail an fritz.guentzler.wk@bundestag.de oder telefonisch unter 0551/73888 gebeten.

