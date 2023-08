Veilchen treffen zum Ligastart auf die Merlins Crailsheim

Durch die Teilnahme an der Basketball Champions League-Qualifikation Ende September in Belek (Türkei) verzögert sich der Start der BG Göttingen in die BBL-Saison 2023/24. Während der deutsche Meister Ratiopharm Ulm die Spielzeit bereits am Mittwoch, 27. September eröffnet, weilt das Team von BG-Headcoach Olivier Foucart an der südlichen Mittelmeerküste. Somit steigen die Veilchen erst am dritten Spieltag mit ihrem Heimduell gegen die Hakro Merlins Crailsheim in die Liga ein. Die Zauberer sind am Samstag, 7. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Sparkassen-Arena zu Gast.

Eine Woche später müssen die Göttinger im BBL-Pokal ran. Im Achtelfinale wartet am 14. oder 15. Oktober ein Auswärtsspiel beim Sieger der Erstrunden-Partie zwischen Aufsteiger Rasta Vechta und den Rostock Seawolves auf die BG. Weiter geht es dann mit einem Auswärtsspiel bei den Niners Chemnitz (22. Oktober), bevor am Sonntag, 29. Oktober, EuroLeague-Teilnehmer Alba Berlin ab 17 Uhr in der Sparkassen-Arena zu Gast ist. Alle Spiele überträgt der neue Streaming-Anbieter Dyn live unter www.dyn.sport.

Die Highlights im Veilchen-Kalender

Den deutschen Meister Ulm empfangen die Veilchen am Samstag, 6. Januar (18.30 Uhr), Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn mit den Ex-Göttingern Roel Moors, Till Pape, Harald Frey und Benedikt Turudic ist am Sonntag, 19. November, in der Universitätsstadt zu Gast (15.30 Uhr). Titelanwärter FC Bayern München kommt am Sonntag, 17. März, nach Göttingen. Die Hauptrunde schließt die BG mit einem Auswärtsspiel bei den Veolia Towers Hamburg am 12. Mai ab.

Für das Auswärtsspiel bei den Würzburg Baskets (1. Spieltag) und das Heimspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg (2. Spieltag) werden neue Termine bekannt geben, sobald diese gefunden wurden. Ebenfalls noch nicht terminiert sind die BG-Auswärtsspiele beim FC Bayern München und Alba Berlin aufgrund von Überschneidungen mit dem EuroLeague-Spielplan.

Einen Starttermin für den Einzelticketvorverkauf der BG-Heimspiele gibt es noch nicht, weiterhin können sich die BG-Fans aber Dauerkarten mit exklusiven Vorteilen sichern. Dauerkarten gibt es im Online-Ticketshop auf www.bggoettingen.de, an der Ticket-Hotline unter Telefon 01806-991170 oder in der BG-Geschäftsstelle am Schützenplatz in Göttingen.

