Fußball: In der Meisterrunde der Bezirksliga empfängt der SV Rotenberg (schwarz-blau) am 1. Mai 2022 auf dem Sportplatz in Rhumspringe den VfR Dostluk Osterode. Die Gäste gewinnen das Spiel mit 4:1 (3:1). Auch in der Saison 2023/24 wollen die beiden Teams gewinnen.