Beachvolleyball: Pöhlder Ludwig für Landesfinale qualifiziert

Siegerehrung des B Cups: Steffen/Ludwig in der Mitte.

Julian Ludwig vom 1. VC Pöhlde und sein Teampartner Arne Steffen (Delbrück) können auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Sie gehören schon jetzt zu den besten zwölf Beachvolleyball-Teams in Niedersachsen und haben sich für das Landesfinale am 26. August in Oldenburg qualifiziert.

Zum Saisonendspurt erreichten Ludwig/ Steffen beim B Cup in Buxtehude ohne Satzverlust das Finale. Dieses gewannen sie ungefährdet mit 15:08 und 15:10 gegen das Team Bischoff/Küffel (Baden/Braunschweig).

Im A-Cup in Winsen Luhe kämpften sie sich nach verlorenem ersten Spiel mit vier Siegen über den Looserbaum ins Halbfinale. Hier trafen sie auf Bjarne Fischer und Malte Fahrenbach (Bremen 1860), welche derzeit die Tour beherrschen. In einem knappen Match mussten sie sich geschlagen geben und den späteren Turniersiegern gratulieren. Im Spiel um Platz drei verloren sie glatt.

