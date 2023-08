Handball: Northeimer HC testet sich bei Drittligisten

Hannover/Northeim Der Handball-Oberligist NHC hat sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung 2023/24 gegen den TSV Anderten in Hannover geführt.

NHC-Spieler Rick Harder (weißes Trikot) in Aktion.

Der Northeimer HC hat mit einem Spiel gegen den Drittligisten TSV Anderten in Hannover auf die Saison 2023/24 vorbereitet. Am Ende stand es 36:31 (21:16).

Für den NHC war es das erste Testspiel dieser Vorbereitung. Ziel der Mannschaft um Trainerteam Bätjer / Gerstmann war es, die ersten im Training eingeübten Spielzüge im realen Spielbetrieb auszuprobieren, sowie eine im Vergleich zur vorherigen Saison personell stark veränderte Abwehr zu testen.

Ohne etatmäßigen Mittelmann musste Hannes Bransche das Ruder im Spielaufbau übernehmen, und Alexander von Consbruch agierte dementsprechend auf der halbrechten Position.

Guter Start in die erste Spielhälfte

In den ersten Spielminuten konnte der NHC dem Drittligisten einiges entgegensetzen, kam sehr gut ins Spiel und zeigte Einsatz und Engagement. Über ein 5:5 zog der NHC sogar auf 5:8 davon, vorangetrieben immer wieder von sehenswerten Einzelaktionen vor allem von Rick Harder auf der halblinken Position, dem sechs Tore in der ersten Halbzeit gelangen. Der NHC stellte eine harte Abwehr, in der immer wieder Ballgewinne gelangen.

Dementsprechend konnte der NHC auf 10:14 davonziehen, ehe man eine weitere taktische Alternative ausprobierte und den siebten Feldspieler brachte. Dies missglückte jedoch, und zur Halbzeit stand es nunmehr 16:21 aus Sicht des NHC.

Neu formierte Abwehr

Der NHC sowie der TSV wechselten nun auf einigen Positionen. Der NHC verlor in der Mitte der zweiten Halbzeit ein wenig die Kontrolle in der Defensive, sodass der TSV auf 30:23 davonziehen konnte. Doch in den Schlussminuten fing sich der NHC wieder. Malte Wodarz zeigte einige sehenswerte Würfe aus dem Rückraum, und somit verlor man schlussendlich mit 36:31.

Trainer Bätjer und sein Team nehmen trotzdem einige positive Aspekte mit aus der Partie, unter anderem einen positiven Eindruck von der neu formierten 3-2-1-Abwehr.

NHC: Wenderoth, Pätz; Heyken 4, Sokhorovych, Bransche 3/1, Von Consbruch 2, Skopic, Harder 8 (Foto), Bode 3, Stöpler 5/1, Wodarz 3 und Fietz 3.

So geht es für den NHC weiter

In der kommenden Woche stehen wieder vier Halleneinheiten und am Samstag, 12. August, ein Testspiel beim Oberliga Aufsteiger der SG Börde Handball an.

Weitere Spiele sind

am Samstag, 19. August, beim Drittligaaufsteiger in Großenheidorn,

am Sonntag, 20. August, ab 16 Uhr daheim gegen den Verbandsligisten und Nachbarn von der HSG Rhumetal ,

, am Freitag, 25. August, beim Drittligisten in Braunschweig

und am Samstag, 26. August, beim Hessischen Oberligisten in Vellmar an.

Das erste Heimspiel der Saison findet am Sonntag, 10. September, ab 17 Uhr gegen den VfL Hameln statt. Zum vorherigen Auswärtsspiel am Samstag, 2. September, in Duderstadt stehen dem NHC 50 Gastkarten zur Verfügung. Anmeldungen über oliver.kirch@northeimerhc.de.

Nähere Informationen zum laufenden Dauerkartenverkauf gibt es auf der Vereinshomepage.

