Der Spielbericht beim Tischtennis wird digital

Der Spielbericht im Tischtennis wird digital: Ab der neuen Spielzeit können interessierte Vereine und Mannschaften die Web-App nuScore verwenden, die Digital-Version des guten alten Papierspielberichts. Das erfordert einige neue Regelungen, die nun vom TTVN verankert wurden.

Der DTTB und seine Mitgliedsverbände hatten gemeinsam mit myTischtennis die entsprechende Eingabeoberfläche des digitalen Spielberichts für nahezu alle Mannschaftsspielsysteme in click-TT entwickelt. Die Testphase in ausgewählten Gruppen in der vergangenen Rückrunde verlief positiv. Vom ersten Spieltag der Saison an können die Gastgeber-Mannschaften die Aufstellungen und Ergebnisse der Matches von der untersten Kreisklasse bis zur Bundesliga in allen Verbänden, die click-TT nutzen, per internetfähigem Handy, Tablet, Laptop oder PC aus der Halle eingeben.

Gastmannschaft muss PIN mitführen

Damit die Heimmannschaft den digitalen Spielbericht nutzen kann, ist es erforderlich, dass die Gastmannschaft für den jeweiligen Mannschaftskampf die im Vereinsbereich von click-TT veröffentlichte PIN für die in nuScore erforderliche Unterschrift bereitstellt. Um dies zu gewährleisten, hat das TTVN-Ressort Wettspielordnung/Ausführungsbestimmungen (WO/AB) nun einen entsprechenden Beschluss verabschiedet, der die Gastmannschaft bei jedem Mannschaftskampf verpflichtet, den zur Bestätigung des Spielberichts nötigen spielindividuellen PIN mitzuführen.

Ohne Eingabe der Gast-PIN ist der digitale Abschluss des Spielberichts nicht möglich. Der PIN steht jedem berechtigten Ergebniserfasser in click-TT zur Verfügung. „Bis zum Saisonstart wird es zur Nutzung des digitalen Spielberichts noch eine detaillierte Meldung mit Anleitungen und Erklär-Videos geben“, verspricht der Verband.

Das Ressort WO/AB hat darüber hinaus mehrere Anpassungen für die Pokalmeisterschaften beschlossen. So wurden bei den Landespokalmeisterschaften die beiden TTVN-Pokalspielklassen Damen C und E gestrichen. Grund hierfür sind die laut Ressort seit Jahren rückläufigen Teilnehmerzahlen in beiden Klassen, sodass diese zuletzt mangels Nachfrage nicht mehr ausgespielt werden konnten. Zudem hat das Ressort die Regelung zum Heimrecht vereinfacht, sodass künftig zwar weiterhin die klassentiefere Mannschaft Heimrecht hat, bei Klassengleichheit aber nunmehr direkt das Los entscheidet.

