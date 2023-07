Wettumsatz in Bad Harzburg stimmt trotz Dauerregens

Bad Harzburg Am Donnerstag strömen rund 4.200 Besucher zum dritten Renntag der 143. Galopprennwoche auf die Bahn. Am Wochenende folgt der Abschluss.

Damit war nicht zu rechnen: 4.200 Zuschauer waren am Donnerstag am dritten Renntag der 143. Harzburger Rennwoche trotz eigentlich nie nachlassenden Regens vor Ort. Sie sorgten in den sieben Rennen auf der Galopprennbahn am Weißen Stein für einen erstaunlich hohen Wettumsatz von 181.737 Euro. Ein deutliches Plus gegenüber dem vergangenen Jahr, als 144.741 Euro durch die Wettkassen flossen.

Im Blickpunkt stand der mit 11.111 Euro dotierte Preis der Regionsbeweger, ein Listenrennen über Hürden, das sich der favorisierte Cabot Cliffs unter Hakim Tabet holte. Es war sein zweiter Hürdensieg in Harzburg innerhalb weniger Tage. Christian Freiherr von der Recke trainiert ihn in Weilerswist, Besitzer sind der Harzburger Rennvereinspräsident Stephan Ahrens mit seinen Partnern.

Erfolgsjockey Andrasch Starke jubelt zwei Mal

Das zweite Hürdenrennen ging an den aus Tschechien angereisten La Salinero mit Jan Kratochvil im Sattel. Auf der Flachen war Andrasch Starke der Mann des Tages. Deutschlands erfolgreichster Jockey aller Zeiten gewann das Zweijährigen-Rennen mit Gestüt Röttgens Waria und den Ausgleich II mit Asterix, zudem wurde er noch einmal Zweiter.

Der nächste Renntag in Bad Harzburg ist am Samstag, 22. Juli mit elf Rennen, der erste Start ist für 10.50 Uhr vorgesehen. Am Sonntag wird mit dem fünften und letzten Renntag dann die Galopprennwoche beschlossen. Neun Rennen stehen zum Abschluss auf dem Programm, der erste Start ist für 13.45 Uhr geplant. Die Kassen an der Rennbahn öffnen jeweils rund zwei Stunden vor den ersten Rennen, E-Tickets können im Vorfeld unter www.harzburger-rennverein.de/rennwoche/tickets erworben werden.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.