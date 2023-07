Sprinter Milian Zirbus aus Osterode fährt zur U20-EM

Am Wochenende startete Milian Zirbus bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der U20 in Rostock. Neben dem Deutschen Meistertitel ging es auch um die Qualifikation für die U20-Europameisterschaft in Jerusalem. Inzwischen ist klar: Der Osteroder hat sein Ticket für die kontinentalen Titelkämpfe in Israel gelöst und wird dort für Deutschland antreten.

Im Sprint über 100 m war in Rostock mit 33 Teilnehmer ein großes Feld gemeldet, die die DM-Norm von 11,15 Sekunden erfüllt hatten. Im dritten Vorlauf zeigte der LGO-Sprinter seine Topform und machte locker in 10,78 Sekunden mit Vorsprung den Einzug ins Halbfinale perfekt.

Souveräner Einzug in das Finale

Bei nasskaltem Wetter ging es dann nach eineinhalb Stunden wieder zu den Startblöcken. Im Semifinale kam Zirbus nicht ganz so gut raus wie im Vorlauf, konnte sich am Ende aber souverän als Zweiter in 10,79 Sekunden die Qualifikation für das Finale sichern. Nach technischen Problemen mit der Zeitmessanlage fand dann um 20.30 Uhr das Finale statt.

Im Endlauf startete der Osteroder perfekt und war direkt vorne dabei. Auf den letzten Metern warf sich Zirbus förmlich ins Ziel, in einem engen Feld wurde er mit 10,86 Sekunden Vierter. Eine Hundertstelsekunde vor ihm landete Vincent Herbst aus Potsdam auf Rang drei, zeitgleich wurde Noah Müller aus Köln Fünfter. Den Titel holte sich etwas überraschend Leonard Horstmann aus Münster in 10,72 Sekunden vor Heiko Gußmann aus Baden-Baden in 10,80 Sekunden.

Von Bundestrainerin für EM nominiert

Auch wenn es knapp an der Medaille vorbei war, freute sich Zirbus über den Erfolg. Insbesondere weil er mit dieser Platzierung und bereits in Mannheim erfüllter EM-Norm von 10,55 Sekunden von der Bundestrainerin für die EM in Jerusalem nominiert wurde. Am zweiten Meisterschaftstag verzichtete der LGO-Sprinter auf die 200 m, um nicht das Risiko einer Verletzung einzugehen.

Für Zirbus erfolgte dann noch die Einkleidung für das Nationalteam und die Abwicklung der Formalitäten für die Reise. Nun gilt es, sich optimal auf die EM vorzubereiten. Dazu findet vor dem Abflug am 4. August in Frankfurt ein Trainingslager für die 4x100 m Staffel statt. Anschließend geht es gemeinsam zum Flughafen und weiter nach Jerusalem, wo die Europameisterschaft vom 7. bis 11. August stattfindet.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.