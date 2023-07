Guter Start in die 143. Harzburger Galopprennwoche

Bad Harzburg An den ersten beiden Renntagen strömen rund 14.000 Besucher auf die Rennbahn am Weißen Stein, auch die Wettkassen klingeln.

Die 143. Harzburger Galopprennwoche hat einen guten Start hingelegt. Rund 14.000 Besucher strömten am Wochenende auf die Anlage am Weißen Stein in Bad Harzburg-Bündheim. Auch die Wettkassen klingelten, wenngleich nicht ganz auf Niveau des Vorjahres. Doch das hatte einen Grund.

5.700 Zuschauer waren am ersten Renntag vor Ort und sorgten bei idealen Witterungsbedingungen für einen Wettumsatz von 264.225 Euro in den neun Rennen des Tages. Das lag etwas unter dem Vorjahreswert von 292.000 Euro, war aber der Tatsache geschuldet, dass unmittelbar vor dem zweiten Superhandicap des Tages zwei stark gewettete Pferde kurzfristig zurückgezogen werden mussten. Rund 30.000 Euro wurden an diesem Tag für diese Nichtstarter an die Wetter zurückgezahlt.

Erstes Superhandicap geht in die Niederlande

Das erste der beiden mit jeweils 17.500 Euro dotierten Superhandicaps ging in die Niederlande, als die fünf Jahre alte Stute Soller Bay unter der 26 Jahre alten Münchnerin Sarah Biessey gegen 14 Gegner gewann. Niek Brenninkmeijer, der gerade einmal zwei Pferde in seinem Stall hat, trainiert sie in Boxmeer unweit der deutsch-niederländisxchen Grenze.

Auch im zweiten Superhandicap gab es den Sieg eines weiblichen Jockeys. Melina Ehm, 27 Jahre alte Rennreiterin aus Bremen, gewann im Sattel der Außenseiterin Viviane, die dem Galopp-Club Bremen, einer kopfstarken Besitzergemeinschaft gehört, folgerichtig von Pavel Vovcenko in Bremen-Mahndorf trainiert wird. Rennvereinspräsident Stephan Ahrens konnte sich mit seinen Partnern über den Sieg im einzigen Hürdenrennen des Tages freuen. Als klarer Favorit kam Cabot Cliffs mit dem Franzosen Hakim Tabet gegen vier Gegner zum Zuge.

Überraschung im Seejagdrennen

Mit einer Überraschung endete vor 8.400 Zuschauern am zweiten Tag der Galopprennwoche in Bad Harzburg das Seejagdrennen, das über 3.400 Meter führte und bei dem ein kleiner See vor der Haupttribüne durchquert werden musste. Der Sieg ging an den acht Jahre alten Guiri aus dem Stall von Trainer Christian von der Recke aus Weilerswist. Der Außenseiter in diesem Rennen gewann unter der in Hannover arbeitenden Sonja Daroszewski gegen den favorisierten Wutzelmann (Dylan Robinson), einen Seriensieger in dieser Disziplin.

Das wichtigste Flachrennen des Tages war der Eintracht Braunschweig-Cup, der von Kalea unter Maike Riehl gewonnen wurde. Der Zweitligist war mit einer kopfstarken Spielerabordnung vor Ort, Fabio Kaufmann übergab ein mit Autogrammen der Fußballer versehenes Trikot an Maike Riehl, sie sich logischerweise sofort als Fan der Löwen outete. Die 26 Jahre alte Reiterin gewann dreißig Minuten später ein weiteres Rennen, als sie Sunny Star aus dem Stall des Krefenlder Trainers Marian-Falk Weißmeier zum Sieg steuerte.

Wettumsatz auf Niveau des Vorjahres

Doppelsieger war auch Trainer Andreas Bolte aus Lengerich. Der Tierarzt mit einem Stall von 45 Pferden ist der Betreuer der erwähnten Kalea und auch von Wild Run, der mit Bayarsaikhan Ganbat im Sattel das Rennen für Dreijährige gewann. Der Wettumsatz von rund 211.000 Euro lag in den acht Rennen im Schnitt auf dem Niveau des korrespondierenden Renntages 2022.

Die Rennwoche in Bad Harzburg wird am Donnerstag, 27. Juli, fortgesetzt, der erste Start ist für 15.30 Uhr vorgesehen.

