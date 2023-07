Bad Harzburg Am Samstag startet die 143. Galopprennwoche in Bad Harzburg, am Sonntag folgt der zweite Renntag auf der Galopprennbahn am Weißen Stein.

Pferdesport Über Hürden und durch den See: Rennwoche in Harzburg startet

Mit zwei Renntagen startet an diesem Wochenende der Harzburger Rennverein in seine 143. Rennwoche. Am Samstag stehen auf der Galopprennbahn in Bündheim ab 14 Uhr neun Rennen auf dem Programm, am Sonntag sind es acht Rennen, wobei der erste Start für 14.15 Uhr vorgesehen ist. Einlass auf das Veranstaltungsgelände am Weißen Stein ist jeweils ab 13 Uhr.

Zur Eröffnung sind die Superhandicaps im Blickpunkt, mit jeweils 17.500 Euro besonders hoch dotierte Basisrennen, die in dieser Form in Deutschland nur in Bad Harzburg durchgeführt werden. Entsprechend groß ist der Andrang: 16 Pferde wurden etwa für den Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig gemeldet, in dem es über die Distanz von 1.850 Meter geht. Im einzigen Hindernisrennen des Tages startet mit Cabot Cliffs aus dem Stall von Christian von der Recke aus Weilerswist Deutschlands aktuell bestes Hürdenpferd, der Franzose Hakim Tabet sitzt im Sattel.

Seejagdrennen steht Sonntag im Mittelpunkt

Über Hindernisse geht es auch am Sonntag, zudem durch den vor den Tribünen gelegenen See. Das Seejagdrennen ist ein besonders populäres Ereignis, in den vergangenen Jahren wurde es durch ein besonderes Pferd geprägt. Wutzelmann, ein 13 Jahre alter Wallach der Familie Schleusner aus Marlow in Mecklenburg-Vorpommern, ist ein absoluter Spezialist für diese Rennen, im vergangenen Jahr gewann er in Harzburg gleich beide Prüfungen dieser Art. Für den Ritt wurde der in Schweden tätige Dylan Robinson verpflichtet.

Die einst so beliebten Hindernisrennen gibt es auf den 41 deutschen Galopprennbahnen immer seltener. In dieser Saison werden nur noch neun Rennen über Hürden gestartet, sechs davon allein bei der Harzburger Rennwoche. Hier gehören die Rennen zur Tradition, stehen wegen der Sturzgefahr aber auch in der Kritik und sind zudem aufwendiger in der Organisation als Flachrennen. „Ich bin seit zwölf Jahren im Amt, seitdem gab es in Hindernisrennen keine Pferde, die sich schwerwiegend verletzt haben“, sagt allerdings Stephan Ahrens, der Vorsitzende des Rennvereins. Gleichwohl wurden die Hindernisse nun noch unfallsicherer gestaltet.

Verein bemüht sich um Starter aus dem Ausland

Doch es wird auch immer schwieriger, in Deutschland genügend Pferde und vor allem Reiter für Hürden- und Jagdrennen zusammenzubekommen. In den vergangenen Jahren ist es dem Harzburger Rennverein gelungen, vor allem Trainer aus Polen, Tschechien und Schweden anzuwerben. Das kostet aber Geld. „Wir haben das Preisgeld für die Hindernisrennen kurzfristig noch einmal von 7.777 auf 8.888 Euro aufgestockt“, so Ahrens, in der Hoffnung, weitere ausländische Gäste zu ermuntern, in den Harz zu fahren.

Einen zusätzlichen Anreiz setzt der Harzburger Rennverein in Partnerschaft mit dem Wettanbieter Racebets mit der Hindernis-Trophy 2023. Diese wird mit einer Punktewertung über insgesamt sechs Rennen entschieden. In jedem Hindernisrennen bekommen die Teilnehmer für ihre Platzierungen Punkte gutgeschrieben. Zusätzlich bekommt auch jeder Teilnehmer, der das Rennen offiziell beendet, einen Punkt.

