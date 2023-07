Fußball, Darts und Kubb: Das war beim TuS Tettenborn los

Das Kubb-Turnier beim SuS Tettenborn hat in diesem Jahr 2023 unter neuer Leitung stattgefunden. Erfahre im Text, was Kubb ist.

Auf dem Sportplatz in Tettenborn-Kolonie ist am vergangenen Freitag das Fußballturnier der Ü32-Mannschaften um 18 Uhr gestartet. Insgesamt nahmen acht Mannschaften teil: FSG 99 Salza, VfB Südharz, SV Scharzfeld, SV Pöhlde, VFL 08 Herzberg, TSV Steina, RW Hörden und der SuS Tettenborn.

Am Ende standen sich die Mannschaften von Salza und Südharz im Finale gegenüber. Salza siegte in einem spannenden Spiel nach Neunmeterschießen und sicherte sich bei erster Teilnahme in Tettenborn gleich den Turniersieg. Der Gastgeber belegte den fünften Platz.

Tottenham Bremsspur gibt Meistertitel ab

Beim 15. Kubb-Turnier kämpften sogar insgesamt 26 Mannschaften um den Pokal. Die Teilnehmer entstammten unterschiedlichen Altersklassen. Kubb ist ein Geschicklichkeitsspiel, das man auf Rasen spielt. In Deutschland ist es auch als Wikingerschach bekannt.

Nach über vierstündiger Gesamtspielzeit siegte „ Larry‘s Stammtisch“ bestehend aus Maurice Wetzel, Marius Floss und Thorben Seeber im Finale gegen die Gewinner der vorherigen beiden Turniere „Tottenham Bremsspur“ mit Marvin Köhler, Fabian Leckel und Oliver Levin denkbar knapp. Den dritten Platz belegten „die halben“ (Rolf Weiland, Volker Schlichting und Niklas Schlichting).

Kubb oder Wikingerschach Beim Kubb oder Wikingerschach treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Ein Kubb-Spiel wird traditionell selbst gebaut, ist aber auch käuflich erhältlich. Es besteht aus folgenden Figuren aus Holz: ein König, zehn Kubbs, sechs Wurfhölzer und vier Eckstäbe. Eine Mannschaft besteht aus mindestens einer bis maximal sechs Personen. Die Spieler versuchen, die Holzklötze (Klotz=Kubb) der Gegenpartei mit Wurfhölzern umzuwerfen. Der König, der in der Mitte des Spielfelds steht, muss zuletzt getroffen werden. Wer zuerst alle Kubbs auf des Gegners Spielhälfte und den König getroffen hat, gewinnt das Spiel. Das Spiel soll bereits im alten Ägypten und von den Wikingern gespielt worden sein. Der heutige Name Kubb leitet sich allerdings vom schwedischen Wort für Hauklotz oder Holzkloben ab.

Dennis Trost gewinnt das Dartturnier

Der Sonntag stand im Zeichen des Dartsports. Insgesamt 16 Teilnehmer haben sich in zwei Gruppen duelliert. Gegen 18.30 Uhr standen die Sieger und die weiteren Platzierungen fest. Der erste Gewinner der Tettenborner Darts Open heißt Dennis Trost vom SuS Tettenborn, der sich in einem spannenden und hochklassigen Finale mit 4-3 gegen Edgar Frank vom VFL Ellrich durchsetzte. Auf den Plätzen drei und vier folgten Dominik Wacker (VFL Ellrich) und Jan Hieser (SuS Tettenborn).

Der Verein bedankt sich bei den Organisatoren des Ü32-Turniers Marcus Schaal und Maxi Gorges, sowie den Nachwuchsschiedsrichtern vom SSV Neuhof Keke Klaproth, Emilio Friedrich und Tyson Friedemann für ihre souveränen Leistungen, bei Klaus Wille, der erstmals die Leitung des Kubb-Turniers übernahm und „einen richtigen guten Job gemacht hat“, und bei der Organisation des Dartturniers unter der Leitung von Matthias Jünke und Benedikt Gorges. Außerdem würdigt man den Einsatz aller Helferinnen und Helfer: „Ob im Grillstand, beim Getränkeverkauf, beim Auf- und Abbau, oder wobei auch immer, euer wirken ist nicht zu ersetzen.“

