Zweiter Aufstieg in Folge für TSV Schwiegershausen A

Eigentlich schon in der Sommerpause, hat sich kurzfristig die Gelegenheit ergeben, doch noch die Relegation zur Bezirksklasse zu spielen. Auch, wenn mit Patrick Schwab und Mirko Wills zwei absolute Leistungsträger nicht zur Verfügung standen, war man sich beim TSV Schwiegershausen einig, die Chance dennoch nicht verstreichen zu lassen.

Neben Sven Gothe und Sven Bierwirth komplettierten Daniel Bringmann und Patrick Hanel vom TSV-B die Mannschaft. Gegner war der 1. DC Ilsenburg A, der in der Kreisliga 3 ebenfalls den dritten Tabellenplatz belegte.

Zweiter Aufstieg in Folge

Auf neutralem Boden erwischten die Südharzer den besseren Start und entschieden alle vier Einzel für sich. Siege, die beim Gegner Wirkung zeigten. Ilsenburg verkürzte vor der Halbzeit zwar noch auf 1:5, landete in einem zerfahrenen zweiten Spielabschnitt allerdings keinen weiteren Sieg.

So steht unter dem Strich ein überraschend deutliches 11:1 für den TSV Schwiegershausen A, das dem Team nach der Kreismeisterschaft 2022 den zweiten Aufstieg in Folge beschert.

Neuformiert geht das Team also zukünftig in der BK-1 auf Punktejagd, in der das Ziel erstmal Klassenerhalt heißt.

Teamkapitän gibt das Zepter ab

Daniel Bringmann und Patrick Hanel haben durch konstant gute Leistungen in der vergangenen Spielzeit überzeugt und werden zukünftig fest zum Kader des TSV-A gehören.

Teamkapitän Sven Gothe reicht das Zepter dagegen an Patrick Schwab weiter und wird den TSV-B in der KK-3 verstärken.

