TV Sösetal-Förste: Herren 60 sind schon Staffelsieger

Die Junioren C des Tennisvereins Sösetal-Förste sind am vorletzten Wochenende vor heimischer Kulisse gegen den TC Northeim im Einsatz gewesen. Jacob und Felix Betge starteten jeweils gut in ihre Matches und waren durchweg die besseren Spieler. Dank zwei glatten Siegen lagen sie bereits nach den Einzeln uneinholbar in Führung.

Im anschließenden Doppel ging Jacob Betge an der Seite von Yannick Noah Völker in die Partie. Beide zeigten eine nahezu fehlerfreie Leistung, gewannen mit 6:1 und 6:0 und machten so den 3:0 Heimsieg perfekt.

Damen 30 teilen sich den zweiten Tabellenplatz

Die Damen 30 mussten beim TSV Schöppenstedt antreten. Lara Kladnik, Friederike Jorgowski und Julia Jurk überzeugten in ihren Einzeln und siegten glatt in zwei Sätzen. Isabel Weitemeyer kämpfte sich nach verlorenem ersten Satz zurück in die Partie, unterlag letztlich aber knapp im Match-Tiebreak.

Im Doppel gelang ihr dann aber gemeinsam mit Lara Kladnik ein ungefährdeter Zwei-Satz-Sieg. Gleiches galt auch für das starke Duo Jorgowski/Jurk. Insgesamt gewannen die Damen 30 daher verdient mit 5:1 und sind somit punktgleich Tabellenzweite.

Doppelter Einsatz für Damen 50

Gleich zwei Mal waren die Damen 50 im Einsatz. Zunächst trat man auswärts beim SV BW Rühen an. Die Gastgeber spielten zu Hause stark auf und ließen den Damen des TVS in den Einzeln keine Chance. Mit einem 0:4-Rückstand ging man daher in die abschließenden Doppel.

Hier zeigten die Damen 50 dann aber ihre Qualitäten. Sowohl Christel Pülm und Marianne Lagershausen, als auch Claudia Gross und Carola Rosenthal spielten stark auf. Insgesamt fuhr man daher mit einer 2:4-Niederlage wieder nach Hause.

Besser lief es dagegen eine Woche später. Wieder trat man auswärts an. Gegen den SV Esebeck setzten Annette Fahlbusch, Marianne Lagershausen und Annika Kniepen deutliche Ausrufezeichen. Alle drei gewannen glatt in zwei Sätzen. Da das vierte Einzel knapp verloren ging, brachten die Doppel die Entscheidung.

Regina Greger und Christel Pülm zeigten hier eine starke Leistung und siegten verdient in zwei Sätzen. Gleiches galt auch für Fahlbusch und Kniepen, die durch den letzten Sieg den 5:1 Auswärtssieg perfekt machten.

So lief es für die Herren 30 I und II

Einen Rückschlag nahmen die Herren 30 I im Spitzenspiel hin. Ersatzgeschwächt trat man nur zu dritt an. Daniel Gross überzeugte im Einzel wie bereits in der gesamten Saison und siegte deutlich. Gerrit Riban und Dorian Niesel mussten in ausgeglichenen Matches jeweils in den entscheidenden Match-Tiebreak. Während Riban hier seine exzellente Match-Tiebreak-Bilanz ausbaute und gewann, gab sich Niesel geschlagen und verpasste so den wichtigen dritten Punkt.

Im einzig zu spielenden Doppel gelang es Niesel/Gross nicht, ihre Gegner zu besiegen, sodass man letzten Endes mit 2:4 unterlag.

Erfreulicher lief dagegen das Heimspiel der Herren 30 II gegen den Delligser TV. Mathias Falk, Ingo Marzadek und Jan Oleyniczak stellten hier mit drei starken Einzelleistungen die Weichen für den wichtigen Heimerfolg. Im Doppel machten Falk und Fabian Dreyer sowie Oleyniczak und Christian Fiebrich dann den Deckel drauf und sorgten für den hochverdienten 5:1 Endstand.

Drei Einsätze für Herren 60

Besonders spannende Wochen erlebten die Herren 60, die insgesamt dreimal zum Einsatz kamen. Zunächst ging es zu Hause gegen den TSV Herberhausen. Ralf Bauer und Reinhard Jorgowski zeigten hier druckvolles Tennis und gewannen jeweils glatt in zwei Sätzen. Rolf Lagershausen kämpfte sich nach verlorenem ersten Satz zurück in die Partie und setzte sich am Ende verdient im Match-Tiebreak durch.

Mit einer 3:1-Führung ging es somit in die Doppel. Hier spielten R. Lagershausen/R. Jorgowski ihre gemeinsame Doppelerfahrung aus. Mit 6:3 und 6:2 ließen sie nichts anbrennen und fuhren so den wichtigen 4. Punkt ein. Da das andere Duo unterlag, gewann man letztlich mit 4:2.

Weiter ging es gegen den SV RW Allershausen

Ein hartes Auswärtsspiel erwartete die Mannschaft des TVS am darauffolgenden Wochenende gegen den SV RW Allershausen. Bauer und R. Jorgowski zeigten hier ansprechende Einzelleistungen und sicherten sich zwei wichtige Punkte. Da die anderen beiden Einzel verloren wurden, brachten die Doppel die Entscheidung.

Bauer und Herbert Greger bewiesen in ihrem wichtigen Doppel Nervenstärke und setzten sich nach Satzrückstand mit 10:3 im Match-Tiebreak durch. Da das Doppel R. Lagershausen/R. Jorgowski verletzungsbedingt aufgab, trennte man sich schlussendlich mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden.

Uneinholbar: Die Herren 60 an der Tabellenspitze

Gegen den SC Schoningen setzte sich das Team des TVS dann am vergangenen Wochenende verdient mit 5:1 durch. Bauer, R. Lagershausen und Werner Binner überzeugten in ihren Matches und gewannen klar. R. Jorgowski gab sich dagegen trotz guter Leistung mit 7:10 im Match-Tiebreak geschlagen.

In den Doppeln waren die Herren 60 anschließend aber gewohnt stark und ließen ihren Gegnern keine Chance. R. Lagershausen und R. Jorgowski gelang ebenso ein glatter Zwei-Satz-Erfolg wie dem Duo Bauer/Herbert Greger. Dank der beiden Siege und dem Unentschieden stehen die Herren 60 des TVS nun an der Tabellenspitze. Mit drei Siegen und einem Unentschieden können sie in ihrer Staffel nicht mehr eingeholt werden. Der Verein gratuliert daher ganz herzlich zum Staffelsieg in der Bezirksklasse.

