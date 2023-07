Herren 40 des TC GW Herzberg haben Aufstieg fast sicher

Herzberg Dank eines glatten Auswärtserfolgs in Oldenburg stehen die Tennis-Herren 40 aus Herzberg kurz vor dem Aufstieg in die Nordliga.

Freud und Leid langen bei den Tennismannschaften des TC Grün-Weiß Herzberg in den vergangenen Punktspielen nah beieinander. Während die Herren 40 jubelten, trauerten die Damen 50.

Beim TeV Oldenburg feierten die Herren 40 in der Oberliga einen deutlichen 8:1-Erfolg. Damit liegt das Team vor dem letzten Punktspiel praktisch uneinholbar auf dem Aufstiegsrang in die Nordliga. Insgesamt war es für die Herzberger Spieler eine durchweg einseitige Angelegenheit, in der Alec Ungureanu an Position eins wieder einmal souverän mit 6:1, 6:3 siegte.

David Plugge an Position zwei musste diesmal seinem Gegner beim 4:6, 4:6 den Vortritt lassen, während sich Tim Landwehrs an Position drei, nach auskurierter Verletzung vom vergangenen Wochenende, in Höchstform präsentierte und seinen Gegner 6:3 und 6:2 besiegte. Dennis Eckstein siegte deutlich mit 6:2, 6:0, Thomas Raabe gab beim 6:3, 6:0 nur ein Spiel mehr ab. Steve Minde siegte nach 6:1 im ersten Satz auch glatt in zwei Sätzen, wenngleich es beim 7:5 im zweiten Durchgang etwas knapper war.

Bei den Herren 40 ist nach den Einzeln alles klar

Somit stand der Sieg bereits nach den Einzeln fest, es ging aber im Fernduell gegen den VfL Kloster Oesede auch darum, möglichst hoch zu gewinnen. In den abschließenden Doppeln war es eine ähnlich glatte Angelegenheit wie in den Einzeln. Ungureanu/Eckstein, Plugge/Landwehrs und der eingewechselte Ulrich Günther mit Minde gaben keinen Satz mehr und gewannen jeweils glatt in zwei Sätzen.

Beim letzten Punktspiel der Saison am 20. August ab 12 Uhr auf der heimischen Anlage im Herzberger Kurpark reicht nun schon ein Matchpunkt gegen den Tabellenletzten TuS Nahne, um die Meisterschaft und den Aufstieg auch rechnerisch perfekt zu machen.

Damen 50 müssen Abstieg verdauen

Die Damen 50 haben zwei weitere Niederlagen einstecken müssen und verabschieden sich nach einer Saison wieder von der Verbandsklasse. In der Vorwoche trafen sie beim Hildesheimer TV auf eine sehr starke Mannschaft. In der Begegnung gingen alle Matches verloren und man musste mit einer 0:6-Niederlage den Heimweg antreten.

Am vergangenen Sonntag kam es zu Hause zum Kellerduell gegen die Damen des TV Eintracht Algermissen. Ein Unentschieden hätte eventuell noch zum Klassenerhalt gereicht, aber das Herzberger Team unterlag mit 2:4. Positiv zu bemerken ist, dass Heike Gertig nach vier jeweils im Match-Tiebreak verlorenen Einzeln endlich glatt und ungefährdet mit 6:4, 6:1 gewinnen konnte. Auch das zweite Doppel gewann sie mit Partnerin Heike Bartels mit 6:3, 7:6.

Herren 50 verpassen Aufstieg knapp

Am letzten Spieltag der Sommersaison ging es für die Herren 50 des TC Grün-Weiß zum RSV Geismar-Göttingen 05, der Aufstieg in die Bezirksklasse war noch möglich. Zunächst spielten die an Position zwei und vier gesetzten Hinrich Bangemann und Uwe Biegalla. Dabei ging Bangemann zunächst in Führung, konnte dann aber seine gut vorgetragenen Angriffe nicht erfolgreich abschließen. Mit 6:7 musste er Satz eins abgeben. Im zweiten Satz agierte der Herzberger konsequent, nach einem 6:0 ging es in den Match-Tiebreak.

Auch Biegalla konnte den ersten Satz nicht erfolgreich (2:6). Auch Biegalla konnte durch eine Leistungssteigerung den zweiten Satz klar mit 6:2 gewinnen, auf beiden Plätzen folgten die Match-Tiebreaks. Dabei wechselten die Punktgewinne hin und her. Leider zogen die beiden Herzberger am Ende mit 7:10 und 9:11 den Kürzeren, die beiden ausgeglichenen Spiele gingen somit an die Geismarer.

Als Dritter beendete Jürgen Rettstadt sein Spiel. Er ließ er seinem Gegner kaum eine wirkliche Chance und setzte sich mit seiner unaufgeregten Spielweise sowie der bekannten Laufstärke mit 6:1, 6:2 durch. Im letzten Einzel unterlag Andreas Pralle mit 3:6, 2:6, er scheiterte immer wieder bei dem Versuch, ein druckvolles Spiel aufzubauen, an der effektiven Abwehrarbeit seines Gegners Kontrahenten.

In den folgenden Doppeln setzten sich Bangemann/Biegalla glatt durch und gaben nicht ein Spiel ab. Das zweite Doppel mit Dr. Michael Lojewski/Pralle hatte gegen ihre zuvor in den Einzeln siegreichen Gegner zwar mehr Mühe, konnten aber abschließend mit einem 6:4, 6:3 den dritten Punkt holen.

Somit ergab sich am Ende eine Punkteteilung, der Versuch, aufzusteigen, muss in die nächste Saison vertagt werden muss. Das Team kann trotzdem auf eine erfolgreiche Saison im Jahr des 90-jährigen Bestehens des Tennisclubs zurückblicken. Die einzige Niederlage der Saison verhinderte den Aufstieg letztlich knapp, in der Hallensaison darf sich auf eine hoch motivierte Mannschaft der Herren 50 freuen.

