D-Junioren der JSG SöSe/Harz holen sich die Meisterschaft

Die erste D-Jugend der JSG Söse/Harz hat sich in der 2. Kreisklasse den Titel gesichert, die Entscheidung fiel im letzten Spiel.

Die erste D-Jugend der JSG Söse/Harz freut sich über eine erfolgreiche Saison, gekrönt von der Meisterschaft in der 2. Kreisklasse. Mit 33 Punkten und 58:10 Toren holte sich das Team den Titel, in zwölf Spielen gab es elf Siege und nur eine knappe 2:3-Niederlage in einem umkämpften Auswärtsspiel gegen den direkten Konkurrenten JSG Südharz/Zorge.

Zum Saisonende ging es im entscheidenden Spiel wieder gegen die JSG Südharz/Zorge. Nach einem Rückstand zur Pause drehte die JSG Söse/Harz die Partie mit zwei späten Treffern zum 2:1-Erfolg und jubelte über den Spitzenplatz. Die D2-Jugend der JSG Söse/Harz war in der gleichen Staffel aktiv und sicherte sich direkt hinter den Südharzern mit 19 Punkten und 43:29 Toren einen guten dritten Platz.

