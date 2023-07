Diese Gegner hat die BG Göttingen in der Champions League-Quali

Für die BG Göttingen geht es in der Qualifikation um die Teilnahme an der Basketball-Champions League.

Die Lose sind gezogen: Die BG Göttingen trifft im Viertelfinale der Basketball Champions League-Qualifikationsgruppe 2 auf die Heroes Den Bosch aus den Niederlanden. Das ergab die Auslosung am Mittwochmittag im schweizerischen Mies.

Sollten die Südniedersachsen ihre Viertelfinalpartie gewinnen, wartet im Halbfinale der Sieger aus der Viertelfinalbegegnung Happy Casa Brindisi (Italien) gegen CSM CSU Oradea (Rumänien). Im Finale könnten die Gegner Cholet Basket (Frankreich), Telenet Giants Antwerpen (Belgien), FMP Soccerbet Belgrad (Serbien) oder Pallacanestro Varese (Italien) sein.

Das Qualifikationsturnier wird vom 25. September bis 1. Oktober ausgetragen. Der genaue Spielplan und der Austragungsort werden noch bekannt gegeben. Die drei BCL-Qualifikationsturniere werden im einfachen K.o.-Modus gespielt, nur die jeweiligen Final-Sieger nehmen an der regulären Basketball Champions League-Saison teil, die am 17. Oktober beginnt. Sollte die BG ihr Qualifikationsturnier nicht gewinnen, sind die Veilchen trotzdem international vertreten und nehmen in jedem Fall am FIBA Europe Cup teil.

Göttinger BBL-Auftakt verschiebt sich

Durch die Teilnahme an der Champions League-Qualifikation verschiebt sich für die Göttinger der Start in die neue BBL-Saison. Die ersten beiden Spieltage sind für den 28./29. September und 1./2. Oktober angesetzt. Zum Auftakt hätten die Veilchen bei den Würzburg Baskets gastiert, nun muss ein neuer Termin gefunden werden.

Erfolgreich abgeschlossen ist hingegen die Lizenzierung. „Die fünf Vereine, denen die Lizenz im Mai mit einer auflösenden Bedingung oder Auflagen erteilt wurde, haben alle verlangten Nachweise termingerecht und vollumfänglich erbracht“, teilte die BBL mit. Die BG Göttingen zählte zu diesen fünf Vereinen.

