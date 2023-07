Neues Trainergespann: Dieses Duo übernimmt bei der HSG Oha

In knapp acht Wochen geht für die HSG Oha die Handballsaison 2023/2024 in der Verbandsliga Niedersachsen los. Das Team des neuen Trainergespanns Lars Grollmisch/Till Gräber befindet sich bereits in der Vorbereitung und hat bis zum Startschuss noch einiges zu tun. Im HSG-Kader hat sich ziemlich viel bewegt, es wird eine aufregende Saison. Die neuen Übungsleiter Grollmisch und Gräber stellen sich nun erstmals vor und blicken auf die Vorbereitung für die kommende Spielzeit.

Es ist so etwas wie ein Umbau, die Stimmung im Team ist aber gut. Das ist ein sehr spannendes Projekt, auf das wir uns freuen. Lars Grollmisch und Till Gräber, das neue Trainergespann an der Seitenlinie der HSG Oha

Während Till Gräber nur ein halber Neuzugang auf der HSG-Bank ist, ist mit Lars Grollmisch ein komplett neues Gesicht in der Mahntehalle unterwegs. Grollmisch kommt aus Bad Harzburg und hat im Nordharz auch seine handballerischen Wurzeln. Der 54-jährige stammt aus einer echten Handballfamilie und spielte in der Jugend selbst viele Jahre bei der HSG Bad Harzburg. Allerdings musste der Neu-Coach seine aktive Handballkarriere früh beenden, Verletzungen bremsten ihn aus.

Sohn Tim spielt bereits bei der HSG

„Danach habe ich erst mal ein paar Jahre Ruhe gebraucht“, erklärt er. Grollmisch, Geschäftsleiter von HC Media, einer Digitalagentur in Goslar und Stade, widmete sich dann nach einigen Jahren dem Trainerjob. Vor allem in der Bad Harzburger Jugend durchlief er als Trainer quasi jede Mannschaft, auch weil er seinen Sohn Tim, der seit vergangenem Winter auch im Dienste der HSG Oha ist, auf seinem Weg begleitete.

Zuletzt trainierte er die Damen der SG Adenstedt und die weibliche A-Jugend in Bad Harzburg. Im Winter entstand der Kontakt zur HSG Oha, vor allem Jugendkoordinator Frank Mai kennt Grollmisch von Handballlehrgängen. Ein direktes Ja, die Nachfolge von Jens Wilfer anzutreten, gab es von dem Nordharzer zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht: „Ich hatte noch einen laufenden Vertrag in Adenstedt und wollte einen Co-Trainer haben“, so Grollmisch.

Bei zwei Teams an der Seitenlinie

Als feststand, dass Gräber mit im Boot ist, wurden die Gespräche konkreter und Grollmisch entschied sich für die neue Aufgabe bei der HSG Oha. „Ich werde kommende Saison zwei Teams trainieren. Neben der Verbandsligamannschaft noch die Damen in Bad Harzburg. Die Priorität liegt aber hier“, stellt Grollmisch heraus. Der Vertrag in Adenstedt wurde aufgelöst.

Till Gräber ist für die Fans der HSG Oha wiederum ein bekanntes Gesicht. Der 40-Jährige schnürte sowohl für die zweiten als auch für die ersten Herren schon die Schuhe, wobei das letzte Engagement eher etwas unverhofft zustande kam. „Ich habe Jens Wilfer gefragt, ob ich mittrainieren darf, weil ich einfach mal wieder Bock hatte und das hat dann auch ganz gut geklappt“, schildert Gräber.

Co-Trainer Gräber sprang schon in die Bresche

Verletzungssorgen am Kreis spülten ihn dann sogar ins Team, das er bis zum Ende der Saison unterstützte. Und das nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer. Beim krankheitsbedingten Ausfall von Wilfer gegen die SG Börde sprang Gräber in die Bresche und coachte das Team. „Jens hat mir in der Rückrunde generell viele Freiheiten gegeben und die Jungs haben meine Tipps auch gut angenommen“, blickt er zurück. „Es macht Spaß mit dem Team, es ist lernwillig und -fähig.“

Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Im letzten Saisonspiel in der Handball-Verbandsliga trifft die HSG Oha am 2. Juni 2023 auf TuS Altwarmbüchen. Nach dem Spiel wird Trainer Jens Wilfer verabschiedet. Foto: Robert Koch / HK

Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Jens Wilfer wird im Januar 2015 als neuer Trainer der damaligen Drittliga-Damen der HSG Oha vorgestellt. Foto: Robert Koch / HK

Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Zum Abschied erhält Jens Wilfer das HSG-Legenden-Trikot. Foto: Robert Koch / HK

Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Bei der ersten Vorstellung: Jens Wilfer (l.) und der damalige Vorsitzende der HSG Oha, Reinhard Fischer. Foto: Robert Koch / Koch, Robert

Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Die Herren der HSG Oha und Coach Jens Wilfer feiern im Mai 2017 in der Mahntehalle den Aufstieg in die Verbandsliga. Foto: Mark Härtl / HK



Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Nach dem letzten Spiel bedankt sich Trainer Jens Wilfer in einer Rede. Foto: Robert Koch / HK

Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Die Herren der HSG Oha empfangen im April 2018 die HSG Nienburg II in der Mahntehalle in Herzberg. Foto: Mark Härtl / HK

Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Manchmal war es für Trainer Jens Wilfer an der Seitenlinie auch zum Haareraufen. Foto: Robert Koch / HK

Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Man sieht es: Die Derbynierlage gegen Duderstadt im November 2018 tat weh, auch wenn die Zuschauer ihre HSG im Anschluss feierten. Foto: Robert Koch / HK

Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Beim Sommertraining auf dem Sportplatz in Schwiegershausen lässt Jens Wilfer seine Schützlinge schwitzen. Foto: Robert Koch / HK



Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Selbst ist der Mann: Beim Heimspiel gegen Emmerthal im Herbst 2019 greift Jens Wilfer zum Handtuch, um eine nasse Stelle am Hallenboden zu entfernen. Foto: Arne Hoffschlaeger / HK

Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Nicht immer war der Trainer mit den Entscheidungen der Schiedsrichter einverstanden. Foto: Simon Schmidt / HK

Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Bei einem Derby in der Burgberghalle in Katlenburg. Foto: Simon Schmidt / HK

Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Im vorletzten Heimspiel der Saison 2022/23 sieht der Trainer einen Kantersieg gegen die TG Münden. Foto: Simon Schmidt / HK

Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Entspannte Miene nach dem Spiel: HSG-Trainer Jens Wilfer. Foto: Robert Koch / Koch, Robert



Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Mit nachdenklicher Miene verfolgt Trainer Jens Wilfer im November 2017 das Derby gegen die HSG Rhumetal. Foto: Robert Koch / HK

Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Coach Jens Wilfer gibt Anweisungen während eines Spiels im September 2021. Foto: Arne Hoffschlaeger / HK

Abschied nach acht Jahren: Jens Wilfer bei der HSG Oha Cedric Wecker verabschiedet sich von seinem Trainer. Foto: Robert Koch / HK

Gräber selbst hat seine Wurzeln in Norddeutschland und genoss die Handballausbildung der SG Flensburg-Handewitt. Der gelernte Physiotherapeut, der mittlerweile als Klinikreferent arbeitet, spielte im Herrenbereich unter anderem in der Oberliga, dritten und zweiten Liga, bringt also einiges an praktischer Erfahrung mit. Entsprechend sieht das Trainergespann auch die eigenen Stärken verteilt: „Till übernimmt die Praxis“ und „Lars übernimmt die Theorie“, sind sie sich einig. Gräber hat dabei vor allem auf die individuelle Entwicklung der Spieler ein Auge.

Vorbereitung hat bereits begonnen

In der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit wollen die HSG-Trainer so wenig Zeit wie möglich verlieren. Gerade im Rückraum müssen nach dem Verlust von Tobias Kassner, Mathis Mönnich und Cedric Wecker die Automatismen erst mal wiederkommen, auch über neue Abwehrformationen macht man sich auf der HSG-Trainerbank Gedanken. Momentan trainiert das Team dreimal die Woche, die dritte Einheit ist dabei ähnlich wie bei den HSG-Frauen eine Outdoor-Fitnesseinheit bei Dennis Kiekenap in Hattorf.

Auch für die kommenden Wochen haben sich Grollmisch und Gräber Übungseinheiten abseits des Handballs überlegt, beispielsweise ist ein Leichtathletik-, Box-, Football- und Baseballtraining geplant. „Da machen wir im Sommer aus der Hallennot eine Tugend“, schmunzelt Grollmisch angesichts der in den Sommerferien weitgehend geschlossenen Sporthallen.

Im zweiten Vorbereitungsteil wird dann verstärkt auf das Handballspielen geschaut, denn in der kommenden Saison wird die HSG auch in heimischer Halle mit Haftmittel spielen, ein jahrelanger Heimvorteil fällt also weg. Das Trainerteam hat viele neue Aufgaben vor der Brust, freut sich aber auf die Zukunft: „Es ist so etwas wie ein Umbau, die Stimmung im Team ist aber gut. Das ist ein sehr spannendes Projekt, auf das wir uns freuen.“

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!