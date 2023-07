Jörg Lindert behält trotz großer Hitze einen kühlen Kopf

3.500 Einzelstarterinnen und Starter, 650 Staffeln, 7.500 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, 500 Einsatzkräfte der Polizei und ungefähr 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - die Challenge Roth machte ihrem Namen als Triathlon-Traumfabrik oder auch „Home of Triathlon“ in diesem Jahr wieder einmal alle Ehre. Genau 20 Jahre nach der Premiere auf der Langdistanz stellte sich auch der Osteroder Triathlet Jörg Lindert zum sechsten Mal in Roth der Ironman-Distanz. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein abschließender Marathon, so lautet die Herausforderung bei der weltweit größten Triathlon-Veranstaltung.

Jörg Lindert, der in Roth seine insgesamt 13. Langdistanz absolvierte, startete in der 14. von insgesamt 20 Startgruppen im Main-Donau-Kanal in das Rennen. Die Einteilung in die späte Gruppe brachte ein paar Nachteile mit sich. Zum einen hatten die Aktiven auf der Hälfte der Schwimmstrecke mit der blendenden Sonne zu kämpfen, zum anderen erfolgte der Start zum Radfahren nach etwas mehr als einer Stunde im Wasser erst um ungefähr 9 Uhr und dadurch bereits bei Temperaturen nahe 25 Grad.

Zuschauer pushen die Athleten ans Limit

Aufgrund der Erfahrungen bei den Langdistanzrennen in den Jahren 2014 und 2015, die aufgrund großer Hitze einen „katastrophalen“ Verlauf hatten, nahm der Triathlet des MTV Förste die wellige Radstrecke recht defensiv in Angriff. Das war nicht immer einfach, denn die Zuschauermassen ließen teilweise ein Gefühl wie bei einer Bergankunft der Tour de France aufkommen. Für die Aktiven blieb nur eine schmale Gasse zwischen begeisterten Fans, die alle Sportlerinnen und Sportler dazu brachten, an den steilsten Abschnitten der Strecke ans Limit zu gehen.

Jörg Lindert vom MTV Förste startet bei der Challenge Roth über die Ironman-Distanz. Nach 10:47 Stunden erreicht er das Ziel des weltbekannten Triathlons. Foto: Privat / privat

Trotz aller Zurückhaltung lag die Durchschnittsgeschwindigkeit von Lindert nach 180 Kilometern zufriedenstellend bei fast 33 Kilometern pro Stunde. Der abschließende Marathon wurde durch Temperaturen von rund 30 Grad nicht nur aufgrund der Streckenführung zu einer mentalen Herausforderung. Auf nahezu endlose Geraden entlang des Main-Donau-Kanals folgte ab Kilometer 30 ein mit einigen Anstiegen garniertes Streckenprofil. Der Osteroder schaffte es nicht ganz, das geplante Tempo zu laufen und beim Lauf unter vier Stunden zu bleiben.

Die langsame Steigerung der Streckenlängen vor vielen Jahren macht sich positiv bemerkbar, denn dadurch sind auch im 34. Jahr der Karriere ohne Einschränkungen gute Leistungen möglich. Jörg Lindert, Triathlet aus Osterode, erklärt seine Leistung

Trotz allem reichte die Leistung am Ende aber, das persönliche Ziel, unter elf Stunden zu bleiben, zu erreichen. Nach 10:47 Stunden blieb die Uhr für Lindert nach der abschließenden Runde im vollbesetzten Zielstadion stehen. Damit war er nur zwölf Minuten langsamer als 2003 bei seiner Premiere und lag auch nur 30 Minuten über der persönlichen Bestzeit in Roth aus dem Jahr 2004. „Die langsame Steigerung der Streckenlängen vor vielen Jahren macht sich positiv bemerkbar, denn dadurch sind auch im 34. Jahr der Karriere ohne Einschränkungen gute Leistungen möglich“, so sein Fazit.

Osteroderinnen beweisen sich auch sportlich

In Roth waren 2023 sehr viele Profisportlerinnen und -sportler am Start. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren wurden neue Weltbestzeiten aufgestellt. Dadurch hatte das Wochenende in Franken auch für die Begleitpersonen einiges zu bieten. Neben dem Erlebnis, die absolute Weltspitze auf der Langdistanz live zu erleben, konnten sich Ann-Christin, Franziska und Kathrin Lindert auch sportlich beweisen.

Franziska Lindert vom MTV Förste nimmt am Vortag der Challenge Roth am Triathlon "Challenge for all" teil. Foto: Privat / privat

Beim Wettkampf „Challenge for all“ über die Distanz 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen konnten die drei Osteroderinnen am Freitagabend vor dem Hauptwettkampf die Stimmung in der Stadt genießen und sich über ein Finish bei einem perfekt organisierten Rennen freuen. Franziska Lindert sicherte sich im gut besetzten Teilnehmerfeld sogar einen Platz unter den Top zehn.

