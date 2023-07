So schneidet die LG Osterode bei den Landesmeisterschaften ab

Verden Jannik Just und Finn Duda überzeugen bei den Titelkämpfen der Altersklassen U16 und U20 in Verden mit persönlichen Bestleistungen.

Jannik Just (links) startet bei der Landesmeisterschaft in Verden über 3.000 Meter.

Vor Kurzem fanden die Leichtathletik-Landesmeisterschaften der Altersklassen U16 und U20 in Verden statt. Die LG Osterode vertraten dort Jannik Just und Finn Duda. Beide Athleten überzeugten mit guten Ergebnissen und persönlichen Bestleistungen.

So lief es für Finn Duda

Zunächst stellte sich am Samstag bei Hitze und wechselnden Windbedingungen Finn Duda als jüngerer Jahrgang (2005) in der Altersklasse U20 der Konkurrenz über 100 Meter. Hier ging er im ersten von drei Vorläufen an den Start und qualifizierte sich in der guten Zeit von 11,65 Sekunden bei 1,1 Meter pro Sekunde Gegenwind locker als schnellster dieses Vorlaufs für das Finale der besten Acht.

Finn Duda (links) startet bei der Landesmeisterschaft in Verden über 100 und 200 Meter. Foto: LG Osterode / Verein

Im Finale erwischte Duda dann einen super Start und konnte hier mit der starken Zeit von 11,47 Sekunden bei 0,9 Meter pro Sekunde Rückenwind den guten fünften Platz belegen, was gleichzeitig persönliche Bestleistung bedeutete.

So lief es für Jannik Just

Danach stand dann für Just, der als M13-Athlet (Jahrgang 2010) in der höheren Altersklasse M14 startete, der Lauf über die 3.000 Meter gegen starke Konkurrenz an. Nach dem Start setzte sich hier sofort eine Zweiergruppe mit hohem Tempo vom Feld ab. Dahinter formierte sich eine Vierergruppe, an der Just zunächst versuchte dranzubleiben.

Da aber auch dieses Tempo dem LGO-Läufer zunächst etwas zu schnell zu sein schien, ließ er sich zurückfallen und musste dann komplett allein laufen. Dennoch spulte er seine Runden gleichmäßig ab und konnte so im Verlauf des Rennens noch zwei Läufer vor ihm einsammeln. So konnte er dann am Ende mit der persönlichen Bestzeit von 10:46,34 Minuten den sehr guten fünften Platz belegen.

Am Sonntag stellte sich Duda dann noch der 200-Meter-Konkurrenz. Hier merkte man ihm zwar schon die Belastung des Vortages an. Dennoch konnte er bei 2,5 Meter pro Sekunde Gegenwind die gute Zeit von 24 Sekunden erzielen.

Bestleistung in Altwarmbüchen

Außerdem stand für Leichtathlet Jannik Just kürzlich noch ein Start über 800 Meter beim Meeting in Altwarmbüchen an. Auch hier bestätigte er seine aufsteigende Form und stellte in der guten Zeit von 2:22,76 Minuten eine neue persönliche Bestzeit auf.

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.