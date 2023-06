Drei weitere Harzer Falken bleiben am Braunlager Wurmberg

Mit Nico Ehmann, Jakub Wiecki und Dennis Arnold bleiben drei weitere Spieler in der kommenden Saison 2023/2024 der Braunlager Eishockey-Mannschaft Harzer Falken erhalten. Dennis Arnold wird in der kommenden Saison weiterhin für die Falken stürmen. „Auf dem Eis ist er gefühlt ein Neuzugang, aber er war letztes Jahr trotz der Verletzung immer dabei und hat das Team unterstützt“, sagt Falken-Trainer Jozef Potac.

Dabei geht der 26- jährige Arnold bereits in die dritte Saison im Harz: Er wechselte im Jahr 2021 nach Braunlage. Im ersten Jahr bei den Harzer Falken war er kaum zu stoppen: In 18 Spielen traf er 19 Mal und legte weitere 16 Tore vor. Im vergangenen Jahr zog er sich im Testspiel gegen den Adendorfer EC eine schwere Oberschenkelverletzung zu. Dadurch konnte er in der letzten Saison kein Ligaspiel bei den Harzer Falken absolvieren. Nun ist er wieder fit und steht den Harzer Falken wieder zur Verfügung.

Arnold wurde in den Nachwuchsmannschaften der Kölner Haie und der Löwen Frankfurt ausgebildet. Im Jahr 2015 wechselte er in die Oberliga zu den Hannover Indians. Nach drei Jahren bei den Indianern ging er zur Saison 2018/2019 erst zum Herner EV. Im weiteren Saisonverlauf wechselte er wieder zurück in die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover, allerdings zu den Hannover Scorpions.

Nico Ehmann, hier beim Spiel gegen den Adendorfer EC, lief schon als Kapitän bei den Harzer Falken aus auf. Foto: Robert Koch / HK

Nico Ehmann hat Erfahrungen in der Deutschen Eishockey Liga gesammelt

Nico Ehmann wechselte zur Saison 2018/2019 von den Rostock Piranhas zu den Harzer Falken. Seit fünf Jahren trägt Nico nun das Braunlager Trikot und ist aus der Verteidigung nicht mehr wegzudenken. Das Eishockeyspielen erlernte der mittlerweile 29-jährige Verteidiger in seiner Heimatstadt Berlin bei den Eisbären Juniors sowie bei FASS Berlin.

Nach weiteren Stationen in den Oberligen Nord und Süd bei dem EV Regensburg, Blue Devils Weiden, dem Hamburger SV, den Moskitos Essen und den Rostock Piranhas spielte er auch schon in der Oberliga bei den Harzer Falken. Während seiner Zeit in Regensburg erhielt Nico Ehmann eine Förderlizenz für den ERC Ingolstadt und konnte auch ein paar Spiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) absolvieren.

In den vergangenen Jahren wurde Nico Ehmann zum absoluten Führungsspieler bei den Harzer Falken und lief als Kapitän auf. In der Saison 2022/2023 absolvierte er 26 Spiele, in denen er ein Tor schoss und weitere 25 Tore vorbereitete.

Jakub Wiecki, hier im ersten Playoff-Finale der Regionalliga Nord im März 2022, hat in der vergangenen Saison 2022/2023 neun Tore erzielt. Foto: Robert Koch / HK

Jakub Wiecki zeigt gute Leistung trotz mehrerer Verletzungen

Mit Jakub Wiecki bleibt ein weiterer Führungsspieler in Braunlage. Der 34-jährige Stürmer kam zur Saison 2019/2020 zu den Harzer Falken. Aufgewachsen in Nürnberg absolvierte er sämtliche Nachwuchsmannschaften bei den Franken. Nach einer Station in der Oberliga bei den Blue Lions Leipzig wechselte er in die zweite Liga zu den Lausitzer Füchsen. Nach einem Jahr in Katowice (Polen) spielte er noch einige Jahre in der Oberliga bei den Passau Black Hawks, den Kassel Huskies, dem EHC Freiburg, Blue Devils Weiden, Saale Bulls Halle, Füchse Duisburg, Black Dragons Erfurt und dem ECDC Memmingen.

In den vergangenen vier Jahren wurde Jakub Wiecki, der neben der deutschen auch die polnische Staatsbürgerschaft besitzt, ein absoluter Leistungsträger bei den Falken. Zuletzt plagten ihn zwar einige, kleinere Verletzungen. Trotzdem erzielte er in 16 Spielen neun Tore und gab zwölf Vorlagen.

(v.l.): Nico Ehmann, Falken-Präsident Klaus Waibel, Jakub Wiecki, Dennis Arnold, Coach Jozef Potac, Christoph Koziol und Thomas Kühne, zweiter Vorsitzender der Falken, arbeiten auch in der kommenden Saison zusammen. Foto: Harzer Falken / Verein

