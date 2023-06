B-Jugend des VfR Dostluk Osterode steht im Pokalfinale

Bovenden Das Team von der Söse möchte gegen die SG Werratal die starke Saison krönen. Gespielt wird am Sonntag ab 15.30 Uhr in Bovenden.

Mit den Pokalendspielen der A-, B- und C-Jugend endet am Sonntag die Pflichtspielsaison 2022/23 im NFV-Kreis Göttingen-Osterode. Ausgetragen werden die drei Finalpartien nacheinander auf der Anlage des Bovender SV. Mit den B-Junioren des VfR Dostluk Osterode ist auch ein Team aus dem Altkreis vertreten.

Der Kreisliga-Vizemeister von der Söse trifft im Endspiel der B-Jugend ab 15.30 Uhr auf die SG Werratal. Das Team aus Hedemünden hat in der Tabelle den vierten Platz belegt. In den Punktspielen konnten sich zweimal der VfR Dostluk durchsetzten, zu Hause mit 3:0 und an der Werra mit 3:2. Nun soll mit dem Pokalsieg die Saison gekrönt werden, die durch den Aufstieg in die Bezirksliga ohnehin schon sehr erfolgreich ist. Als Zweiter rücken die Osteroder für die JSG Söse/Harz nach, die nicht aufsteigen kann.

In den weiteren Endspielen stehen folgende Begegnungen an. In der C-Jugend trifft ab 13.30 Uhr der JFV 37 Göttingen II auf den RSV Göttingen. Die A-Junioren spielen ab 17.45 Uhr, hier stehen sich die SG Werratal und der JFV West Göttingen gegenüber.

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.