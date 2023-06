Joggen und Walken Etappenmarathon 2023 startet am Sonntag in Förste

Vom 25. Juni bis zum 1. Juli heißt es wieder für alle Lauf- und Walkingbegeisterte: Auf zum Etappenmarathon! Bereits in der 15. Auflage geht die beliebte Sportveranstaltung erneut in und um Osterode an den Start. Die traditionelle Marathondistanz von 42 Kilometern ist dafür in sieben Etappen zwischen fünf und sieben Kilometern aufgeteilt.

Los geht es am Sonntag, 25. Juni, mit der Etappe des MTV Förste. Start und Ziel ist der Sportplatz Förste, der Startschuss erfolgt um 10.45 Uhr. Die Strecke führt die Teilnehmer durch das Sösetal und dann über eine sanfte Steigung hinauf zum Lichtenstein. Vorbei an der Lichtensteinhöhle geht es anschließend zurück nach Förste.

Nachmeldungen, auch für den gesamten Etappenmarathon, sind am Sonntag in der Zeit von 9.30 Uhr und 10.15 Uhr am Start der ersten Etappe möglich. Möglich ist auch die Anmeldung für eine Einzeletappe vor dem jeweiligen Start. Startberechtigt sind alle Personen, die körperlich in der Lage sind, die jeweiligen Teilabschnitte am Stück zurückzulegen. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht notwendig.

