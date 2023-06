Herren 30 des TV Sösetal behaupten die Tabellenspitze

Mit zwei Jugend- und vier Erwachsenenmannschaften war der Tennisverein Sösetal-Förste am vergangenen Wochenende im Einsatz. Die Bilanz konnte sich anschließend durchaus sehen lassen.

Die Juniorinnen C traten zum Derby beim TC GW Herzberg an. Luca Marie Fiebrich und Hannah Weitemeyer zeigten in ihren Einzeln von Beginn an eine souveräne Leistung, machten wenig Fehler und setzten sich verdient in zwei Sätzen durch. So ging es mit einer 2:0-Führung in das anschließende Doppel. Hier konnten beide gemeinsam erneut überzeugen, gewannen 6:2, 6:0 zbd machten den 3:0-Auswärtssieg perfekt.

Eine Auswärtsniederlage mussten dagegen die Junioren C beim TSC Göttingen hinnehmen. Jacob Betge startete gut in sein Match, musste sich nach knapp verlorenem Tiebreak im ersten Satz aber seinem stärker werdenden Gegner geschlagen geben. Da auch Felix Betge sein Einzel verlor und das anschließende Doppel gemeinsam mit Yannick Noah Völker trotz guter Leistungen nicht gewonnen werden konnte, unterlag man insgesamt mit 0:3.

Damen 30 liefern sich ein spannendes Spitzenspiel

Ein spannendes Spitzenspiel gab es bei den Damen 30 gegen den Goslarer TC. Frauke Lagershausen überzeugte von Beginn an und setze sich klar durch. Julia Jurk und Lara Kladnik mussten dagegen deutlich mehr kämpfen. In ausgeglichenen Matches musste letztlich jeweils der Match-Tiebreak entscheiden. Während Jurk traumhaft sicher spielte und den Match-Tiebreak mit 10:0 gewann, musste sich Kladnik am Ende hauchdünn mit 8:10 geschlagen geben. Da auch Isabel Weitemeyer nach knapp verlorenem ersten Satz im Tiebreak unterlag, ging es mit einem 2:2-Unentschieden in die Doppel.

Hier ging es äußerst eng zu. Kladnik/Jurk verloren den ersten Satz deutlich mit 1:6. Nach diesem Fehlstart kamen sie immer besser in die Partie und holten sich dank druckvollem Tennis den zweiten Satz. Im Match-Tiebreak hatte das Duo des TVS dieses Mal das bessere Ende für sich (10:5). Da das zweite Doppel unterlag, trennte man sich mit einem leistungsgerechten 3:3. Die Damen 30 bleiben dank dieses Ergebnisses weiterhin an der Tabellenspitze, dicht gefolgt vom Goslarer TC.

Niederlage für die Damen 50

Die Damen 50 trafen am Wochenende vor heimischer Kulisse auf den TSV Zweidorf-Wendeburg und unterlagen diesem mit 2:4. Annika Kniepen zeigten eine sehr konstante Leistung und setzte sich nervenstark mit 6:3, 7:6 durch. Annette Fahlbusch verpasste in einem Spiel mit Höhen und Tiefen im Match-Tiebreak knapp den Sieg. So mussten die Damen des TVS mit einem 1:3-Rückstand in die Doppel. Claudia Gross/Kniepen zeigten ihre Doppelqualitäten und schafften es, sich in einer ausgeglichenen Partie gegen ein starkes Duo der Gäste im Match-Tiebreak durchzusetzen. Die Niederlage konnte man so aber nicht verhindern, da das zweite Doppel klar an Zweidorf-Wendeburg ging.

Ein schweres Auswärtsspiel erwartete die Herren 30 beim SV Sandkamp. Daniel Gross knüpfte nahtlos an seine guten Leistungen in dieser Saison an und gewann glatt in zwei Sätzen. Gerrit Riban und Sascha Peter hingegen mussten nach gewonnen ersten Sätzen noch in den Match-Tiebreak. Obwohl beide Spieler angeschlagen waren, bewiesen sie Durchhaltevermögen und konnten so zwei wichtige Punkte für den TVS einfahren. Da Dorian Niesel seinem Gegner nicht gewachsen war, ging es mit einer 3:1-Führung in die Doppel.

Topdoppel sichert den Herren 30 den Sieg

Verletzungsbedingt musste das zweite Doppel bereits Mitte des ersten Satzes aufgeben, es lag nun an Niesel/Gross, den Auswärtssieg perfekt zu machen. Mit 6:2 und 6:1 gelang ihnen dies souverän, so dass man sich über einen wichtigen 4:2-Erfolg freuen konnte. In einer spannenden Liga nimmt Sösetal-Förste somit vorerst den ersten Tabellenplatz ein.

Einen Derbysieg konnten die Herren 30 II auf der eigenen Anlage einfahren. Gegen den TC Wulften setzte sich das Team des TVS klar mit 5:1 durch, profitierte aber auch davon, dass die Gäste nur mit drei Spielern antraten und somit bereits zwei Punkte für den TVS sicher waren. Mathias Falk und Jan Oleyniczak setzten sich dank guter Leistungen glatt in zwei Sätzen durch. Ingo Marzadek hingegen musste nach gewonnenem ersten Satz Federn lassen und unterlag letztlich knapp im Match-Tiebreak. Im Doppel waren es dann Falk/Christian Fiebrich, die nach schlechtem Start noch den Match-Tiebreak erzwangen und diesen mit 10:3 für sich entschieden.

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.