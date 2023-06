Wacker Nordhausen stellt sportliche Leitung neu auf

Philipp Seeland wechselt beim FSV Wacker 90 Nordhausen vom Posten des sportlichen Leiters in die Jugendkoordination.

Nach einer ausführlichen Analyse und intensiven Gesprächen über den Ablauf der vergangenen Saison, die für den FSV Wacker 90 Nordhausen mit dem Abstieg aus der NOFV-Oberliga Süd endete, hat der Vorstand des Fußballvereins über die Zukunft des sportlichen Bereichs eine Entscheidung getroffen.

In der Saison 2023/24 wird der Posten des sportlichen Leiters nicht mehr besetzt, bisher bekleidete Philipp Seewald diese Position. In Zukunft wird das Trainerteam um Maximilian Dentz diese Planungen übernehmen. „An dieser Stelle möchten wir Philipp Seeland für die Arbeit als sportlichen Leiter in den letzten Jahren danken“, unterstreichen die Wacker-Verantwortlichen.

Seeland wird den Rolandstädtern aber in anderer Funktion erhalten bleiben: Er übernimmt fortan die Planung, Koordination und Konzeptgestaltung im Nachwuchsbereich, um die so wichtige Nachwuchsarbeit weiter zu verbessern.

Wacker stellt wieder eine zweite Mannschaft auf

Zudem gab der Verein bekannt, dass in der kommenden Saison wieder eine zweite Herrenmannschaft gemeldet wird. Letztmals war in der abgebrochenen Corona-Saison 2019/20 eine Wacker-Reserve im Spielbetrieb aktiv, damals in der Oberliga. Trainiert wird das neue Team von den Wacker-Urgesteinen Steve Jochmann und Dominik Kohlhause.

Zum neuen Spielerpool der zweiten Mannschaft werden bekannte Gesichter mit Wacker-Vergangenheit wie auch U19-Spieler aus dem eigenen Nachwuchs gehören. In welcher Liga das Team an den Start geht, ist derzeit noch offen.

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.