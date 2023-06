NFV-Kreis: Auch an den Schulen rollt der Ball

Die Mannschaft der Grundschule Am Hausberg aus Bad Lauterberg hat das Schulfußballturnier 2023 in Pöhlde gewonnen.

Auch in diesem Jahr veranstaltete der NFV-Kreis Göttingen-Osterode unter Leitung von Uwe Hoche (Beauftragter für Schulsport) und Marcel Föste (Beauftragter für Schulfußball) wieder zahlreiche Schulfußballturniere im Altkreis.

Anfang Mai fanden im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“ die Kreisentscheide und der Bezirksvorentscheid für die Schulen der Sekundarstufe I statt. Gespielt wurde im Jahnstadion in Osterode. Beim Kreisentscheid konnte sich das TRG Osterode bei den Jungen in allen drei Altersklassen (WK II bis WK IV) und bei den Mädchen in der Altersklasse WK II für den Bezirksvorentscheid qualifizieren. In der WK IV wurde der Altkreis Osterode am Harz durch das EMAG Herzberg vertreten, in der WK III gab es aufgrund fehlender Meldungen keinen Vertreter beim Bezirksvorentscheid.

Beim folgenden Bezirksvorentscheid verabschiedeten sich dann jedoch alle Mannschaften des Altkreises aus dem Wettbewerb. Die Vertreter beim Bezirksentscheid in Braunschweig sind das Felix-Klein Gymnasium Göttingen (WK II und IV Jungen und WK IV Mädchen), das Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt (WK III Jungen und WK II Mädchen) sowie die KGS Moringen (WK III Mädchen).

Wettergott meint es gut mit dem Nachwuchs

Am 25. Mai fand das zweite Jahr in Folge das Fußballturnier der Grundschulen auf dem Sportplatz des SV Pöhlde satt. Nach der Wasserschlacht 2022 meinte es der Wettergott dieses Mal besser mit den kleinen Kickern. Bei bestem Fußballwetter kämpften die zehn Grundschulen um die besten Platzierungen und den begehrten Wanderpokal.

Dabei musste Turnierchef Föste kurzfristig umplanen. Die Grundschule Bad Grund als Titelverteidiger hatte die eigentliche Meldung vergessen, war aber trotzdem vor Ort und durfte natürlich mitspielen. „Innerhalb von zehn Minuten stand der neue Spielplan“, berichtete Föste.

Tolle Spielzüge und Traumtore

Bei dem Turnier begeisterten die Kinder in insgesamt 45 Spielen mit großartigen Spielzügen und Traumtoren. Am Ende konnte sich die GS Am Hausberg aus Bad Lauterberg knapp vor dem Titelverteidiger GS Bad Grund und der GS Röddenberg aus Osterode durchsetzen. Verlierer gab es trotzdem nicht. Am Ende freuten sich alle über ihre Urkunde und den vom NFV-Kreis gesponserten Fußball.

Ein großer Dank geht an die Helfer des SV Pöhlde, die für traumhafte Platzverhältnisse gesorgt, Tore und Bierzeltgarnituren aufgestellt und alles für einen herrlichen Fußballtag vorbereitet hatten. Ein weiterer Dank geht an die Eltern der GS Am Rotenberg, die mit ihrem Verkauf von Waffeln, Muffins und weiteren Leckereien für das leibliche Wohl gesorgt haben.

„Wir freuen uns schon auf weitere tolle Turniere im Jahr 2024“, blickte Föste bereits auf das kommende Jahr.