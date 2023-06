FT Braunschweig holt Ü50-Titel, Südharz scheitert in Vorrunde

Die Freien Turner aus Braunschweig haben die 11. Krombacher Ü50-Niedersachsenmeisterschaft, ausgerichtet vom FC Wenden, gewonnen. Im Finale bezwang das Team den SV Eintracht Nordhorn nach torloser regulärer Spielzeit mit 4:3 im Neunmeterschießen. Rang drei belegte der TuS Heidkrug, der sich im Neunmeterschießen ebenfalls mit 4:3 gegen den VfB Peine durchsetzte.

NFV-Altherrenspielleiter Hartmut Jäkel zeigte sich nach dem Turnier von den Bedingungen in Wenden begeistert. „Der FC Wenden hat auf vier top gepflegten Rasenplätzen und zwei Kunstrasenplätzen für die beteiligten 32 Mannschaften ein rundum gelungenes Turnier ausgerichtet. Turnierorganisator Heiko Bartels konnte zahlreiche Helfer animieren, und so wurde ein Turnier auf die Beine gestellt, welches in seiner Organisation wohl einzigartig war. Andere Ausrichter werden es schwer haben, diese hohe Messlatte zu überspringen“, so Jäkel.

Aus dem Altkreis hatte der VfB Südharz die Qualifikation erfolgreich gemeistert, blieb im Finalturnier im Braunschweiger Norden dann aber ohne Sieg. In der Vorrunde holten die Südharzer zunächst zwei torlose Unentschieden gegen die ASSG Harsefeld/Appensen und den SV Blau-Weiß Neuhof. Das 2:3 gegen den SSV Jeddeloh bedeutete dann jedoch das Vorrundenaus. In der Platzierungsrunde mussten sich die VfB-Kicker dann mit 0:2 gegen Teutonia Uelzen geschlagen geben.

