Das ist der erste Neuzugang bei der BG Göttingen

Die BG Göttingen hat den ersten neuen Spieler für die Basketball Bundesliga-Saison 2023/24 unter Vertrag genommen: Karlis Silins wechselt vom lettischen Klub BK Liepaja nach Südniedersachsen und erhält einen Einjahresvertrag.

„Wir sind sehr froh, dass Karlis zu unserem Team gehören wird“, sagt BG-Headcoach Olivier Foucart über den 25-jährigen lettischen Center. „In der lettisch-estnischen Liga war er der fünfbeste Rebounder und zweibeste Shotblocker. Er ist ein guter Dreier-Werfer, rebounded gut und ist im Pick-and-Roll vielseitig.“

Leistungsträger für Liepaja

Silins ging die vergangenen beiden Spielzeiten für Liepaja in der lettisch-estnischen Basketball-Liga auf Korbjagd. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Center 25 Partien und stand im Schnitt rund 28 Minuten auf dem Parkett, in denen er 18,0 Punkte erzielte und 8,7 Rebounds holte.

Zudem führte er sein Team in der lettischen Liga, in der nur die lettischen Teams in den Playoffs ihren Meister ausspielten, zur Bronzemedaille. Von der Liga wurde er als „Most Improved Player“ ausgezeichnet, also als Spieler, der sich am besten entwickelt hat.

Von der lettischen Liga an das US-College

Der BG-Neuzugang begann seine Basketballkarriere in der lettischen Jugend-Basketballliga in seiner Heimatstadt Riga. In der Saison 2015/16 lief der damals 18-Jährige für BK Baron in der lettischen Liga auf (13 Einsätze), bevor er im Sommer 2016 in die USA an die University of Mississippi wechselte. Für die Ole Miss Rebels absolvierte der Center aufgrund von Verletzungsproblemen allerdings nur acht Partien.

2018 wechselte Silins an die Florida Atlantic University. Bis 2021 stand der 2,11 Meter große Basketballer insgesamt 84-mal für die Owls auf dem Parkett. In seinem Abschlussjahr erhielt Silins im Schnitt pro Partie rund 22 Minuten Spielzeit, in denen er 10,5 Punkte erzielte und 4,4 Rebounds holte. Im Sommer 2021 wechselte der Lette zurück in seine Heimat.

Durchaus interessant: Auch der diesjährige BG-Center Rayshaun Hammonds spielte vor seinem Wechsel nach Göttingen in der lettisch-estnischen Liga. Zum Veilchen-Kader für die Saison 2023/24 gehören aktuell Peter Hemschemeier, Mathis Mönninghoff und Karlis Silins.

