„Feelfalt erleben“ beim Dies Academicus in Göttingen

Göttingen Die Tradition des Unisporttags in Göttingen reicht lange zurück. Mehr als 8.000 Gäste werden am 21. Juni am Sportzentrum erwartet.

Das Sportzentrum der Universität Göttingen wird am Mittwoch, 21. Juni, wieder zum Mittelpunkt des Miteinanders und Sports. Unter dem Motto „Feelfalt erleben“ erwartet die Gäste beim jährlichen Dies Academicus neben zahlreichen Turnieren auch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

Die Tradition des Dies reicht über 100 Jahre zurück – aus dem Sportfest der Studentenverbindungen auf dem damaligen Jahnsportfeld ist ein Sport- und Kulturfest mit mehr als 8.000 Gästen geworden. In diesem Jahr neu dabei sind ein Turnier im Flag Football, einer Variante des American Football ohne Körperkontakt, sowie das Tau-Speedklettern am Kletterzentrum RoXx, bei dem Teilnehmerinnen und Teilnehmer am frei hängenden Tau gegeneinander antreten.

Turniere werden im Mixed-Modus gespielt

In den vergangenen Jahren haben sich Turnierformen etabliert, die ausschließlich im Mixed-Modus gespielt werden. „Das Miteinander und die Freude an der Bewegung stehen im Fokus, in den Finals ist aber auch ein tolles Niveau zu erwarten“, blickt Nico Gießler, Kopf des Event-Teams des Hochschulsports der Universität Göttingen voraus. Das Motto „Feelfalt erleben“ wird nicht nur durch die Bewegungsvielfalt in unterschiedlichen Turnieren mit Leben gefüllt, sondern auch durch das Bühnenprogramm mit sportlichen Darbietungen und musikalischen Acts abgerundet.

„Sport und Bewegung sind mehr als Wettkampf und Turniere“, erklärt Dr. Arne Göring, Leiter des Hochschulsports. „Das Selbstverständnis des Hochschulsports beinhaltet auch, Räume für Miteinander und Austausch zu schaffen – und das für alle Altersgruppen, Studienrichtungen und Nationalitäten.“ Deutlich wird das durch die Vielzahl an internationalen Studierenden, ein umfangreiches Angebot für Kinder und Familien und Beteiligungen universitärer Einrichtungen an der Organisation und dem Programm.

„Identitätsstiftende Funktion für die Universität“

„Veranstaltungen wie der Dies Academicus haben eine identitätsstiftende Funktion für die Universität“, betont auch Universitätspräsident Prof. Dr. Metin Tolan. Neben den Turnieren und Aktionen steht auch das Thema Awareness im Fokus: Durch das Awareness-Team wird sichergestellt, dass gegen diskriminierendes Verhalten vorgegangen wird und alle an diesem Tag willkommen sind.

Weitere Informationen und die Anmeldeformulare für die Turniere und Wettbewerbe sind online unter my.sport.uni-goettingen.de/blog/dies-academicus zu finden.