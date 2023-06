Der TSC Dorste lädt vom 3. bis 9. Juli zur Sportwoche ein

Dorste Eine Woche lang wird in Dorste ein buntes Programm angeboten, alles unter dem Motto „Mach mit und probier dich aus“.

Die diesjährige Sportwoche des TSC Dorste steht unter dem Motto „Mach mit und probier dich aus“ und findet vom 3. bis 9. Juli statt. Auf die Besucher wartet wieder ein umfangreiches Programm.

Der Montag startet um 18 Uhr mit einer Zumba-Einheit. Anschließend wird die Wirkung des Schwingstab-Trainings in einer Flexibar-Einheit präseniert, ehe eine Yoga-Einheit mit Stretch & Relax folgt. Den Abend kann man gemütlich bei Cocktails ausklingen lassen.

Schnupperkurs auf dem Tennisplatz

Am Dienstag geht es ab 18 Uhr weiter mit einem Schnupperkurs für Groß und Klein auf dem Tennisplatz und auf dem neuen Multifunktionsplatz an den Tischtennisplatten. Parallel werden Übungen aus dem Aktiv & Fit Kurs gezeigt. Zum Abschluss des Tages können sich die Teilnehmer auf dem Multifunktionsplatz an den Fitnessgeräten auspowern.

Mittwoch bewegt sich Dorste wieder. Unterschiedliche Rad- und Wandertouren stehen auf dem Programm, los geht es um 18 Uhr. Ab 19.30 Uhr fliegen dann die Pfeile. Der Donnerstag ist ein Tag für alle ehrenamtlichen Helfer des TSC.

Stimmung bei der Malle-Party

Am Freitag wird Stimmung gemacht am Sportheim, der TSC lädt zur Malle-Party ein. An der Strandbar kann man bei Sangria und Cocktails verweilen oder bei unterschiedlichen Spielangeboten mitmachen.

Der Samstag ist der traditionelle Boßel-Tag, auch diesmal steht wieder ab 14 Uhr eine Runde an. Anmeldungen sind ab sofort möglich bei den Vorstandsmitgliedern oder per E-Mail an info@tsc-dorste.de.

Der Sonntag beginnt mit dem Feldgottesdienst um 10.45 Uhr. Anschließend kann man sich mit Essen vom Grill und einer weiteren, kulinarischen Überraschung stärken. Ab 13 Uhr wird es laut und bunt auf dem Sportplatz beim Kinderspaß. Parallel zur Kaffee-Tafel wird zum Abschluss ab 15 Uhr auf den Boule-Bahnen ein Turnier ausgespielt.