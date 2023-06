HSG Oha und TC GW Herzberg erhalten Spende für den Nachwuchs

Der Rotary Club Bad Lauterberg-Südharz hat in der Osterzeit eine Spenden-Aktion zu Gunsten der HSG Oha, dem TC Grün-Weiß Herzberg sowie der Jugendfeuerwehr Osterhagen und der Jugendkirche Bad Lauterberg durchgeführt.

Die Jugendabteilungen der HSG Oha und des TC Grün-Weiß brachten die Losnummern an die Glückseier an, sodass diese anschließend verkauft werden konnten. Der Reinerlös aus dem Verkauf dieser Sammlerstücke wurde den Vereinen in vollem Umfang zur Verfügung gestellt.

Ostereier werden in Rekordzeit verpackt

Die Beteiligung an dieser Aktion war riesig, bei der HSG Oha nahmen seinerzeit 40 bis 50 Personen von Jung bis Alt am Verpacken der Ostereier teil. Das gemeinsame Anpacken hatte zur Folge, dass die Aktion viel schneller über die Bühne ging als zunächst vermutet wurde, zwischenzeitlich schafften es die Kids und Erwachsenen 1500 Eier in 45 Minuten abzufertigen.

Schon hier spendete der Rotary-Club pro Ei ein Euro an die HSG. Genauso fleißig war der TC Grün-Weiß Herzberg, auch sie brachten die Lose an die Ostereier an und machten diese verkaufsfertig.

Verkauf erfolgt in Geschäften und am Rotary Club-Marktstand

Die nachhaltigen, wiederverwendbaren Glückseier wurden dann in den kommenden Wochen verkauft. Zu erwerben waren diese in mehreren Geschäften sowie an den Marktständen des Rotary Clubs Bad Lauterberg-Südharz in Herzberg, Osterode und Bad Lauterberg.

Außerdem wurden zwei Heimspieltage der HSG Oha genutzt, um die Aktion zu bewerben und Glückseier zu verkaufen. Am Ende stand eine beeindruckende Zahl von mehr als 3.000 verkauften Glückseiern, mit deren Lose zudem über 300 Sachpreise im Wert von mehr als 6000 Euro zu gewinnen waren. Die Aktion hatte sich also schon zu diesem Zeitpunkt gelohnt.

Highlight folgt beim letzten HSG-Heimspiel

Aber damit nicht genug: Das Highlight folgte am letzten Spieltag der Handball-Verbandsligaherren gegen den TuS Altwarmbüchen. Präsident Fred Pahl und Sekretär Marc Böttcher vom Rotary Club waren vor Ort, bedankten sich für das Engagement der Vereine und stellten für die HSG und den TC GW einen Scheck aus. Satte 3.500 Euro fließen jeweils in die Jugendarbeit der beiden Vereine. Auch die Jugendfeuerwehr Osterhagen sowie die Jugendkirche Bad Lauterberg durften sich über eine Spende freuen.

„Diese Aktion machen wir jährlich und jedes Mal profitieren andere Vereine und Organisationen. Wir sammeln Spenden und Gelder für das Allgemeinwohl. In diesem Jahr lief der Verkauf sehr gut, wir haben viele Glückseier verkauft, die Bevölkerung war sehr engagiert“, freute sich Präsident Pahl über den Erfolg.

