TVG Hattorf richtet Kinderturnfest des TK Osterode aus

Hattorf Am 24. Juni ist der TVG der Ausrichter. Außerdem findet an diesem Tag auch der Fitnesstest 50 Plus statt.

Beim Kinderturnfest des Turnkreises Osterode imJahr 2022 auf dem Sportplatz und in der Turnhalle in Lasfelde.

Jede Menge los ist am Samstag, 24. Juni, in Hattorf. Der Ort an der Oder wird dann nicht nur ganz im Zeichen des Kinderturnfestes und der Abnahme des Mini-Sportabzeichens stehen. Denn am selben Tag können sich Frauen und Männer ab 50 Jahre und älter dem Fitnesstest 50 Plus unterziehen. Veranstalter dieser sportlichen Aktionen für den Nachwuchs und die ältere Generation ist der Turnkreis Osterode, als Ausrichter fungiert der TV Germania Hattorf.

Für die Mädchen und Jungen, die im Jahr 2009 das Licht der Welt erblickt haben oder jünger sind, startet der Samstag um 11 Uhr in der Sporthalle und um 13 Uhr auf dem Sportplatz. Zu absolvieren sind Mehrkämpfe, die Leichtathletik und Turnen kombinieren. Zudem stehen mehrere Staffeln auf dem Plan. Am Minisportabzeichen dürfen Kinder teilnehmen, die 2018 geboren wurden oder jünger sind. Sie können sich an einem Geschicklichkeitsparcours versuchen.

Der Fitnesstest 50 Plus findet auch auf dem Sportplatz statt - und das zwischen 16 und etwa 18 Uhr. 13 Stationen warten auf die Sportler, von denen zehn zu absolvieren sind. Als Anerkennung erhalten alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine Urkunde. Der älteste Teilnehmer, die beste Frau und der beste Mann erhalten zusätzlich einen Ehrenpreis.

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.