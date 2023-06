Teams des TV Sösetal-Förste siegen auswärts

Förste Zwei Tennismannschaften des TV Sösetal-Förste waren auf fremden Plätzen gefordert - beide kehrten mit Siegen zurück an die Söse.

Bei ihren vergangenen Partien konnten die Tennismannschaften des TV Sösetal-Förste zwei wichtige Auswärtssiege einfahren.

Mit einem überzeugendem 3:0-Erfolg kehrten die C-Juniorinnen aus Föhrste an der Leine heim. Im ersten Einzel spielte Luca Marie Fiebrich selbstbewusst auf und gewann klar mit 6:1, 6:1. Auch Fiona Weitemeyer setzte sich bei sommerlichen Temperaturen mit 6:2, 6:2 durch. Im abschließenden Doppel ließen Hannah und Fiona Weitemeyer den Gastgebern keine Chance und gewannen verdient mit 6:3, 6:1. Durch diesen Auswärtssieg rückten die Juniorinnen auf Platz drei der Tabelle vor.

Umkämpfte Einzel bei den Herren 60

Ebenfalls erfolgreich waren die Herren 60 auswärts beim SV GW Elliehausen. Werner Binner zeigte im Einzel eine starke Leistung und gewann in zwei Sätzen. Ralf Bauer und Jürgen Herr mussten in umkämpften Matches in den Match-Tiebreak. Während Bauer hier die Oberhand behielt, unterlag Herr hauchdünn mit 7:10.

So mussten die anschließenden Doppel die Entscheidung herbeiführen. Sowohl Herr/Reinhardt Jorgowski als auch Bauer/Herbert Greger verloren den ersten Satz und standen mit dem Rücken zur Wand. Beide Förster Doppel zeigten anschließend aber ihren Kampfgeist und erzwangen die Entscheidung im Match-Tiebreak. Hier spielten beide TVS-Duos ihre Qualitäten aus und gewannen mit 10:7 und 10:3. Somit konnte man sich über einen wichtigen 4:2-Auswärtssieg freuen.

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.