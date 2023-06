Am 27. Juni wird es beim Sportivationstag wieder inklusiv

In jedem Jahr wieder ist der Sportivationstag in Osterode bei den Kindern sehr beliebt.

Am Dienstag, 27. Juni, wird im Jahnstadion in Osterode erneut der Sportivationstag für junge Sportlerinnen und Sportler, stattfinden. Das Besondere: Einige der Teilnehmer sind geistig oder körperlich eingeschränkt. Es sind rund 600 Schülerinnen und Schüler angemeldet, die sich bereits seit Wochen auf das Sportfest freuen. Dass so eine hochkarätige Sportveranstaltung wieder nach Osterode geholt wurde, liegt an der jahrelangen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen dem Behinderten Sportverband Niedersachsen (BSN) und dem Kreissportbund Göttingen-Osterode.

Vor Ort werden Günter Thiele und Petra Graunke vom KSB sowie das frühere KSB-Vorstandsmitglied Renate Wagner erneut alles optimal vorbereitet haben. Sie sind seit Jahren fester Bestandteil des Orga-Teams, der Sportivationstag ist für sie längst zu einer Herzensangelegenheit geworden. Unterstützung finden sie durch Helferinnen und Helfer der örtlichen Sportvereine, von den Berufsbildenden Schulen, der Muschinsky-Schule und auch den treuen Partnern aus der regionalen Wirtschaft.

Los geht es im Jahnstadion am Veranstaltungstag um 9.15 Uhr mit der Begrüßung sowie dem Aufwärmen. Ab 9.30 Uhr beginnen dann die Sportabzeichenabnahme und das Spielfest. Die Siegerehrung ist für etwa 13.30 Uhr geplant.

Glückliche Kinder als Lohn für die Mühen

„Wir hoffen sehr, dass auch in diesem Jahr der Sportivationstag einen nachhaltigen Eindruck als Sport-, Spiel- und Bewegungsfest geben wird. Wenn das Wetter mitspielt und wir glückliche Erwachsene und Kinder erleben dürfen, dann wird das der Lohn für unser Engagement und unseren ehrenamtlichen Einsatz sein“, erklärt Günter Thiele, der als Organisationschef fungiert.

BSN-Präsident Karl Finke dankt dem Organisationsteam und allen Prüfern und Helfern. „Das Engagement ist Jahr für Jahr riesengroß. Ich bin beeindruckt von diesem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz und wünsche dem Sportivationstag einen erfolgreichen Verlauf“, erklärt der BSN-Präsident. Interessierte Zuschauer sind im Jahnstadion herzlich als Gäste eingeladen.

Diese Firmen untstützen den Sportivationstag

Förderer der Sportivationstage 2023 sind die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, die Sparkassen in Niedersachsen, Gasunie Deutschland Service GmbH und die Heiner-Rust-Stiftung. Partner die Landesvereinigung der Milchwirtschaft und VILSA Mineralbrunnen. Insgesamt neun dieser inklusiven Veranstaltungen fanden beziehungsweise finden dieses Jahr in Niedersachsen statt.

Als regionale Förderer konnten die Sparkasse Osterode, Harz Energie, Kindersportstiftung am Harz, Seniorenzentrum Sander aus Bad Grund, Haus Am Roland aus Bad Grund, Dr. Frössel-Stiftung aus Herzberg, Intersport-Stricker aus Osterode, Sanitätshaus Otto Sturm aus Osterode, Lebensbaum Osterode Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, Bäckerei & Konditorei Café Dornemann aus Osterode, Bäckerei Hermann aus Rosdorf, Edeka Markt im Sösetal aus Förste und der Rewe Markt Höfling aus Herzberg gewonnen werden.