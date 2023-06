Knochentrockene Fußballplätze aufgrund der Trockenheit sind auch in der Region keine Seltenheit.

LSB Niedersachsen Trockenheit: LSB appelliert an Landkreise und Mitgliedsvereine

Wegen anhaltender Trockenheit haben erste Landkreise in Niedersachsen die Wassernutzung eingeschränkt. Der Landessportbund verfolgt diese Entwicklung mit Sorge. „Sporttreiben im Freien muss auch in diesem Sommer für Kinder, Jugendliche und Erwachse möglich sein, denn Sport und Bewegung machen gesund, führen Menschen zusammen und fördern den sozialen Zusammenhalt in den Städten und Gemeinden vor Ort“, sagt LSB-Vorstandsvorsitzender Reinhard Rawe.

Viele Rasen- und Tennisplätze müssten kontinuierlich bewässert werden, damit sie bespielbar bleiben. „Wir wünschen uns, dass die Landkreise und Kommunen mit den Vereinen vor Ort tragfähige Lösungen entwickeln. Rawe appelliert zugleich an die Verantwortlichen in den Clubs: „Im Sinne unserer Umwelt sollte die Wassernutzung sehr sensibel erfolgen. Nutzen Sie dazu auch unsere Beratungsangebote zum Thema Rasenpflege oder unsere Fördermöglichkeiten, etwa für automatische Bewässerungsanlagen.“

Finanzielle Belastungen für die Vereine

Rawe bedauert, dass das aktuelle Niedersächsische Wassergesetz erhebliche finanzielle Belastungen für Sportvereine enthält, weil bei der Festsetzung der Wasserentnahmegebühr die soziale Perspektive des Nutzungszweckes nicht berücksichtigt werde. „Wir hatten uns 2022 gegenüber dem damaligen Umweltminister dafür eingesetzt, für Sportvereine einen ermäßigten Abgabesatz bei der Beregnung von Sportplätzen festzusetzen“, sagt Rawe.

Die ablehnende Auffassung des Ministeriums sei insbesondere mit Blick auf die gemeinsame Erklärung „Sport und Kommunen – gemeinsam stark in Niedersachsen“ aus dem Jahr 2019 von LSB, dem Innenministerium sowie den Kommunalen Spitzenverbänden bedauerlich, in der es heißt: „Sport ist die große Klammer um unser Gemeinwesen und unsere Gesellschaft. Der verbindende Wert des Sports in allen Altersklassen und über Geschlechter, Nationalitäten und Hautfarben hinaus, ist elementarer Bestandteil unserer Gesellschaft.“

Wie sich Sporttreiben im Freien angesichts des Klimawandels künftig gestalten kann, ist ein Thema der Veranstaltung „Klimakrise im Blick - Der Sport als Motor für eine nachhaltige Zukunft“ am 19. Juni in Hannover. Das nächste Online-Seminar des LSB zum Thema Wassersparen ist für den 4. Juli ab 19 Uhr geplant. Weitere Infos unter www.lsb-niedersachsen.de.