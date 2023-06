Kinderstaffeln sind im Jahnstadion flink unterwegs

Sparkassenmeeting in Osterode: Das sagen die Athleten

Ein richtiger Fan des Sparkassenmeetings ist Kugelstoßer Niko Kappel, der Paralympicssieger und Weltrekordler vom VfB Stuttgart kommt immer wieder gerne nach Osterode. Auch mit seiner Weite von 14,10 Meter war er zufrieden: „Das war der zweitweiteste Stoß in diesem Jahr. Das ist gut, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Die Anlage hier, in diesem Kessel, das ist einmalig in Deutschland! In fünf Wochen geht es zur WM nach Paris, da möchte ich eine Medaille holen - am liebsten natürlich die Goldene.“

Foto: Robert Koch / HK